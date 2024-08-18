巴黎奧運中日乒乓球選手親密互動　友誼走不過歷史這道關？

巴黎奧運正式結束，乒乓球項目冠軍被中國隊奪下5面金牌，而在賽場外，中日選手間的友誼也讓網民津津樂道，更讓不少日本選手、前選手在內地網民間人氣飆升，例如可愛的早田希娜奪下女單銅牌，俏皮地跟陳夢、孫穎莎合照．在內地也吸收高人氣。



早田希娜在8月12日開通微博，她表示，感謝樊振東建議她來微博跟大家交流，並發布了自己在巴黎奧運會期間的比賽動態。除此之外，網民也熱議，石川佳純是馬龍的迷妹，兩人此次在奧運重逢更成為熱話。



生於福岡縣北九州市戶畑區的早田希娜，這一屆奧運拿到了一銀一銅，分別是女團銀牌和女單銅牌。(微博＠早田希娜)

2024巴黎奧運，女子乒乓球團體賽，日本代表早田希娜在日本隊擊敗德國隊晉級決賽後振臂高呼，忘情慶祝。（X@KawaitaKiss_）

中日奧運乒乓團隊「友誼的小船」說翻就翻？

誰知道，中日奧運乒乓團隊「友誼的小船」說翻就翻，幾位選手奧運期間在中國收獲的好人緣土崩瓦解，中國乒乓球選手馬龍、孫穎莎、樊振東等，也迅速在社交媒體上取消了對幾位日本選手的關注。

日本乒乓球女王石川佳純巴黎奧運追星心願達成 與馬龍親密換禮物

石川佳純是馬龍的粉絲。（微博）

中日乒乓球「友誼小船」傾覆 這筆賬應該算到誰身上？

不過，早田希娜回國後接受日媒採訪，稱回到鹿兒島想去參觀麵包超人博物館和知覽特攻和平會館，早田希娜在記者會上更稱，「我想感受到能活著打桌球，並不是一件理所當然的事。」

據了解，知覽特攻和平會館前身是知覽空軍基地，是為紀念神風特攻隊（又稱特別攻擊隊、神風敢死隊），神風特攻隊的士兵在二戰期間會用裝滿炸彈的飛機撞擊敵艦，犧牲生命和敵方玉石俱焚。早田希娜的言論引發熱議，更受到內地網民嚴厲批評，認爲她是在肯定日軍的侵華行為。孫穎莎和樊振東也被網民發現已經火速取消關注早田希娜。

早田希娜奧運後想去神風特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎取消關注

張本智和與石川佳純在前往巴黎參賽奧運前，接受日本電視節目邀請前往日本東鄉神社參拜。

這神社是為大日本帝國元帥海軍大將東鄉平八郎所建的紀念館。他參與過甲午戰爭、日俄戰爭，也以常備艦隊司令身份參加八國聯軍侵華戰爭，對中國犯下累累罪行，但在日本被稱為「戰爭之神」 。不少中國網民對張本智和及石川佳純的行為表達不滿和批評，認為他們不應參拜神社。

不時在網上展示與石川佳純關係友好的日本前乒乓球運動員福原愛，在爭議曝光後火速刪除讚美石川的帖文，看來有意與她劃清界線。

日本前乒乓球運動員福原愛2天前才在微博讚揚她與石川佳純友誼深厚，稱讚石川佳純非常可愛，稱兩人經常一起逛街和吃飯。但隨着石川佳純參拜東鄉神社引發爭議，福原愛迅速讚美老友的帖文，似乎想與她劃清界線。（福原愛微博）

中日看待二戰歷史分歧 官媒怒批日方將自己塑造成「受害者」

中國官媒多次批評日方右翼勢力試圖把自己塑造成「受害國」模樣，而不是強調日方在戰爭中的侵略者角色。例如在這次事件中的南九州「知覽特攻和平會館」，雖然標榜闡述戰爭悲慘、宣揚追求和平，但該館也一直處於爭議中，尤其是曾有意把收集約1.4萬份「神風特攻隊」隊員的遺物等申請為「世界記憶遺產」，遭斥企圖美化戰爭，中方批評。

神風特攻隊的照片。（新華社）

現今中、日政府皆倡導和平、反戰，但在昔日戰爭議題上，日本政府更傾向於強調國家在二戰的「受害者」形象，而非侵略，且每年皆有不少日本政客參拜靖國神社，兩方社會有歷史意識上的差距。

張本智和和石川佳純被指賽前參拜東鄉神社。（微博）

日本中國友好協會副會長宇都宮德一郎2015年曾接受訪問指，日本教科書講述從明治維新至二戰結束期間的歷史不完整，對「滿洲國」和「南京大屠殺」等與中國有關事實記述不全，導致日本年輕人對中國歷史沒有足夠了解。所以日本年輕人產生「為什麼中國總是憤怒，總是批評我們」的疑問變得不足為奇。

日前，原侵華日軍第七三一部隊原隊員、94歲的清水英男一行，來到位於哈爾濱的侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館參觀。參觀過程中，清水英男不斷指認陳列館展陳的罪證，並指「正視歷史，祈願和平，是最該汲取的教訓」，這句話或許也是中日能否化解分歧的最佳註腳。

曾睹從中鋸開人頭及孕婦胎兒標本 原731部隊成員哈爾濱鞠躬謝罪