陳夢奪冠遭詆毀、豎中指　復旦教授：遏制體育界飯圈亂象刻不容緩

隨着愈來愈多優秀運動員受到社會關注和粉絲追捧，令人唾棄的「飯圈文化」亦因此逐漸滲透到體育界。巴黎奧運乒乓球女單決賽陳夢與孫穎莎展開「內戰」，惟現場觀眾一邊倒為孫穎莎加油喝彩，更有人在陳夢衛冕奪冠後作出豎中指的動作，引發廣泛熱議。對此，復旦大學教授沈逸撰文稱，「需要進一步關注並遏制體育『飯圈』亂象，刻不容緩。」



陳夢奪冠後有看台上的觀眾對她「豎中指」。（網上圖片）

文章稱，「飯圈文化」始於娛樂圈，以偶像藝人和粉絲經濟為基礎。名人圈粉，世人追星，本是世間常態。然而，一些粉絲對體育明星瘋狂跟拍，甚至出現侵犯運動員個人隱私的行為，如泄露手機號、侵入房間等；在觀看比賽時，不合時宜的「長槍短炮」與閃光燈，還有聲嘶力竭的加油聲；不同粉絲群體之間還可能因為支持不同運動員而發生爭執和對立，甚至在社交媒體上互撕謾罵、造謠拉踩、刷量控評等。

文章認為，這些極端且失控的追星行為，不僅擾亂了體育賽事的正常秩序，而且嚴重影響運動員的比賽、訓練甚至日常生活。公安部及時出手整治巴黎奧運乒乓球女單決賽後，發文詆毀陳夢和教練員馬琳的網民，遏制了「飯圈」亂象在體育界的進一步蔓延，維護了體育賽事的純粹性和公正性。

被捕的女子疑似是微博帳號「healerhcy1」當事人，該帳號曾在陳夢戰勝隊友孫穎莎奪金後，發文稱「好好感謝你的馬琳教練，今晚在床上記得戴套」，引來大量網民批評、舉報。（微博）

大批飯圈女孩在機場追星。（網上圖片）

文章表示，奧運會等賽事不僅僅是個體的競爭，更肩負國家榮譽。然而，「飯圈文化」卻執拗於所謂「專一的愛」，只能追一個人，而非熱愛整支中國隊。在體育賽事這種強調集體榮譽的場合，「飯圈文化」過度關注個體以及由此產生的極端言論和暴力行為，不僅會干擾運動員的正常發揮，還會破壞賽場內外的和諧氛圍。

文章稱，體育不應該、也不允許成為畸形「飯圈文化」繼續滋生的引線和溫床，遏制體育界「飯圈」亂象，提升社會和民眾對體育比賽與運動員拼搏本身的欣賞能力，是各方共同的責任。