山東2男夜市爭執 36歲男揮刀劈甩對方頭 血如泉湧民衆驚嚇四散
撰文：盛昀
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8月28日晚，網傳影片顯示，山東濰坊高密市夜市發生一宗恐怖當街斬人命案，有傳言指被斬男子頭被斬斷。今日（29日）當地公安局指，目前36歲男疑犯已被採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦當中。
網傳影片顯示，夜晚街頭有兩名男子爭執不下，其中一名男子突然揮長刀向對面男子的頸部斬去，被斬男子血如泉湧，周圍圍觀的民衆驚嚇四散。
後續影片可見，被斬男子倒在血泊中，有傳言指被斬男子頭被斬斷。
今日（29日）山東高密市公安局發佈通報指，8月28晚上8時20分許，高密市密水街道轄區發生一宗刑事案件。疑犯馬某某（男，36歲）與王某某（男，36歲）發生爭執，馬某某持刀將王某某砍傷致死。目前，疑犯馬某某被依法採取刑事強制措施，案件正進一步偵辦中。
網民評論：
「太殘暴，當街當這麼多人的面，還有好多兒童，死刑！」
「唉，所以咱們出門在外尤其是有家庭的能退一步就退一步」
「經濟下行，以後會越來越多這種事情，大家寧願躺平也不要與人爭，留條命等待大時代！」
「嚴懲兇手，太可怕了。」
「一言不合就上刀 不敢相信是發生在當今社會的事。」
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