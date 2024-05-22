台中捷運斬人｜英勇哥謙稱｢見眾人奮起很棒｣　市府頒終身免費搭乘

台灣台中捷運21日驚爆出車廂砍人案，震驚全台，20歲洪姓男子因不明原因突然傷害車上乘客，幸虧當時車廂內27歲許姓長髮男子以及一名呂姓高中生第一時間奮力抵抗，雖在衝突過程中負傷，但阻止悲劇擴大發生。台中市長盧秀燕22日宣布，台中捷運公司將給予終身免費搭乘優惠，感謝2名市民挺身而出。



台中捷運21日發生持刀傷人衝突後，台中市長盧秀燕即刻前往林新醫院慰問傷者，她22日在接受市議會總質詢前說明，所有抵抗的英勇市民，市府除了會在治安會議上公開表揚，台中捷運公司還會給所有有出力制伏歹徒的乘客，終身免費搭乘。

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此外，除了台中市政府會負責所有的醫療費用外，有民間團體承諾，若許姓長髮男子以及一名呂姓高中生需要進一步的醫療美容，他們願意給予免費服務，並致贈新台幣20萬元慰問金給2位受傷民眾，以補助後續醫療上所需要的經費。

有關在台中捷運持刀傷人案中，奮勇上前擒抱阻止洪姓兇嫌，導致自己臉頰跟嘴唇受了不輕傷勢的「長髮哥」27歲許姓男子，22日在病床上首度發聲受訪。

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台媒《中天新聞網》報道，許姓男子表示當下「我自己一個人，我一開始也是很無助，後來有一個大哥帶頭以後，大家都一起幫忙我覺得很棒」，坦言看到有人先奮勇抵抗時，自己上前時也覺得有「助力」

對於自己臉頰跟嘴唇都有裂傷，許姓男子表示，「目前是有想要民事訴訟，但就是再看看狀況」，面對台灣輿論讚揚其英勇作為，許姓男子謙虛表示，「我覺得也是運氣運氣，鄭捷事件那個時候我覺得應該只是剛好就運氣不好，沒有適當的時機讓大家反抗，我也只是剛好在那個時間點，不得不反抗」。