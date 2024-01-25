大美嶺南｜「小九寨溝」中山五桂山　迎冬季「換裝」最佳觀賞期

【編者按】「水杉林盡染，冬意詩滿懷」，進入1月以來，中山處處落羽杉漸漸煥紅，冬日浪漫說來就來。那些點綴在青山綠水間的紅杉林，好像從天邊摘下的一片片晚霞。羊城晚報《大美嶺南》從空拍視角下一睹紅杉魅力。



在五桂山林深處，總面積達7.5萬畝的廣東中山香山省級自然保護區眼下彷彿一個迷你版的「小九寨溝」。集生物資源保護、環境保護科學研究於一體的廣東中山香山省級自然保護區，如今種植保護了約100畝落葉杉，經過保護部門多年的精心培育，它們在這片靜謐的世界裡綻放出迷人的魅力。

入冬以來，廣東中山香山省級自然保護區內的落葉杉煥紅

從空中俯瞰，大自然在這裏把所有色彩都運用得恰到好處，漫山彩林呈現出五彩繽紛的旖旎風光。空拍視角下的落葉杉宛如一朵朵綻放的鮮花，與藍天碧水相映成趣，青、黃、橙、紅等交織爭艷，恰似人間仙境。

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當鏡頭靠近，連片杉林在陽光的照射下，呈現出溫暖的顏色；一棵棵落羽杉筆直挺拔、倚水而立，為碧玉似的大寮水庫鑲上金邊。

中山大寮水庫位於中山長江水庫之源，這裏山明水秀、綠葉成蔭，是著名的自然保護區，杉樹林是水庫最具特色的景觀。作為大自然的「換裝」高手，落葉杉在春夏之際濃綠蔥翠，秋冬時分便由翠綠逐漸變為艷紅，枝葉如同傳說中鳳凰的尾羽一般火艷嬌紅。

除了大寮水庫，每年的12月末至隔年2月初，遍佈在中山各地的落葉杉會集中迎來「換裝」的最佳觀賞期。其間，在港口鎮中順大堤馬大豐及大南片區、坦洲永前路及新合村大沖口、石岐逸仙公園、東鳳與阜沙交界吉昌村附近、沙溪聖獅村獅滘河沿岸、三角鎮金鯉海濕地公園等地，一樣可以目睹落葉杉美景。