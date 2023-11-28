川青鐵路四川首段運營　川西北結束不通鐵路歷史　明年直達九寨溝

四川成都至青海西寧鐵路（即是「川青鐵路」），青白江東至鎮江關段周二（28日）上午開通運營。該鐵路路段全長206公里，川西北不通鐵路的歷史亦就此結束。值得注意的是，在安州至鎮江關約134公里的線路中，隧道線路佔95.5%，幾乎全程在隧道穿行。



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2011年，川青鐵路先期路段開工，全長206公里的青白江東至鎮江關段經過12年的建設終於開通運營。據了解，在開工之前，勘測就花費了6年時間，線路修改近百次，全線最大隧道比超過95%。

川青鐵路青白江東至鎮江關段穿越龍門山、岷山、西秦嶺等眾多山脈，跨越涪江、岷江、嘉陵江三大水系，沿線地質條件複雜，地震時容易出現落石、滑坡和坍方，為了最大限度減少地震對鐵路運營安全的影響，建設中大量採用十公里以上的長大隧道。

川青鐵路青白江東至鎮江關段的10座隧道中，有的跨越自然保護區，有的地處海拔3000米的川西北高原，有的要穿越古堰塞湖。建設者開展了隧道穿越活動斷裂帶結構抗震減災技術等十多項工程試驗專題，為中國山區及高海拔鐵路建設提供了技術支撐。

川青鐵路青白江東至鎮江關段，全線共設疊溪、茂縣、安州、綿竹南、什邡西、三星堆等10個車站，成都東站至三星堆、鎮江關站最快分別18分鐘、86分鐘可達。

川青鐵路是中國西南和西北地區互聯互通的主要通路之一，途徑三星堆、中國古羌城、九寨溝和茶馬古道文化等眾多自然文化景觀和遺址。全線建成投運後將形成四川乃至西南地區通往甘肅、青海和新疆的高標準客貨運輸大通道，進一步填補西部地區路網空白。

川青鐵路是「八縱八橫」高鐵網中蘭州、西寧至廣州通道的組成部分，線路起自成都東站，接入青海省西寧站，正線全長約836公里，設計時速200公里。全線分段建設，成都東至青白江東段、青海省的海東西至西寧段已投入運營。預計2024年，鎮江關至黃勝關段將開通，屆時鐵路將通達松潘、黃龍九寨站。