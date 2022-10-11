四川九寨溝國慶七天僅迎客211人　昔日熱門景點為何爆冷？

內地的本土疫情持續，加上多地曾倡導民眾「就地過節」，導致今年十一黃金周的出行人數大幅下降，其中四川九寨溝在七天假期內僅有211人到訪，可謂史上最「冷」。



據「南方周末」報道，受疫情影響，以周邊遊、本地遊為主的「微旅遊」成為今年國慶假期的出行趨勢，與之相比，一些「老牌」旅遊景點意外爆冷。單日可容納4.1萬人的九寨溝景區七天僅迎客211人，單日人數分別為1人、7人、4人、55人、60人、53人、31人。

相關數據顯示，211名遊客更不及2021年同期的零頭。2021年國慶假期，九寨溝景區迎客17萬1299人次。阿壩旅遊網工作人員介紹，往年國慶假期期間，九寨溝沒有出現過這種客流量極少的情況。

報道指，國慶假期九寨溝「爆冷」或與當地的疫情防控政策有關。景區工作人員介紹，進入阿壩州前需要五天三檢，落地後需要三天三檢，且最後一次核酸報告須在24小時內，方可預約景點門票。這也是九寨溝景區前三天的遊客數量只有個位數的原因。

值得注意的是，九寨溝並不是個例，國慶假期期間，四川阿壩州轄內的黃龍風景區和四姑娘山的遊客數量均為個位數，甚至無人遊覽。以往熱門旅遊目的地包括西藏拉薩、新疆烏魯木齊、雲南西雙版納、海南三亞等均「爆冷」。