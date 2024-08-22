盛讚全紅嬋陳芋汐有默契 習近平還對潘展樂馬龍鄭欽文說了什麽？
撰文：盛昀
出版：更新：
8月20日，中共總書記、國家主席習近平在北京會見巴黎奧運的中國體育代表團成員，並與包括全紅嬋、潘展樂、馬龍在内的部分運動員交談，習近平對奧運健兒說了什麽？
據《人民日報》報道，在與習近平握手時，有的運動員還沒來得及自我介紹，習近平就叫出了他們的名字。
中國跳水的「夢之隊」，由全紅嬋、陳芋汐並肩作戰、攜手奪金，習近平印象深刻：「你們配合默契，被稱為『無水花運動員』。」
射擊運動員盛李豪、黃雨婷，為中國摘得奧運首金。習近平表示：「心靜如水，有強大的心理素質。」
中國乒乓球隊敢打敢拼、贏得漂亮。習近平再次見到老將馬龍：「打了四屆奧運會，乒壇常青樹。」面對在賽場上頂住壓力、絕地反擊的樊振東，習近平讚許：「打得不錯。」中國羽毛球隊的「雅思」組合、「凡晨」組合，習近平都叫得上來：「你們打得很有氣勢。」
游泳運動員潘展樂最後一棒實現逆轉，比賽盡展志氣、銳氣、底氣。習近平勉勵他：「創造了世界紀錄，希望你再接再厲、再創佳績。」張雨霏胸前掛着一堆獎牌，習近平笑問獎牌的分量。
舉重運動員李雯雯一舉突破歷史，習近平形容：「力拔山兮氣蓋世。」「這麼小的個兒怎麼這麼大的力量？」和拳擊運動員常園握手時，習近平對她說：「我年輕時候也練過拳擊。」
「今天，我們能夠躋身世界體育大國、奧運強國之列，根本在於綜合國力不斷增強。」習近平講起握手時一段交流：
「剛才孫穎莎跟我說起正定。我在正定當過縣委書記，當時有一個乒乓球學校，在留村公社，後來它搬到正定縣城，成了國家級的訓練場所。我在福建時，也為女排在漳州的訓練做了一些事情。當時我們的條件還很艱苦。」
皮划艇運動員徐詩曉、孫夢雅聽到習近平誇她們「立了功」，樸實回應：「為了祖國，一切都值得。」至於創造網球歷史的鄭欽文，給習近平留下難忘的印象：「比賽打得很精彩，賽後發言也很有家國情懷。」
全紅嬋手拿金牌打喊露被意外捕捉 網民大讚可愛：好像誤入巨人國全紅嬋合照企中間！習近平彎腰握手問候 另外5位C位運動員是誰？巴黎奧運｜習近平會見中國體育代表團 勉勵戒驕戒躁再立新功王楠老公曬3塊3kg純金金牌每塊值170萬 將送孫穎莎王楚欽馬龍全紅嬋被問「想對遇到困難的自己說甚麼」？她淡淡一話令網民心痛鄭欽文奧運奪金後帶病首秀 淡定笑稱｢金牌得主稱號不會永遠保持｣