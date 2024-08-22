盛讚全紅嬋陳芋汐有默契　習近平還對潘展樂馬龍鄭欽文說了什麽？

8月20日，中共總書記、國家主席習近平在北京會見巴黎奧運的中國體育代表團成員，並與包括全紅嬋、潘展樂、馬龍在内的部分運動員交談，習近平對奧運健兒說了什麽？



習近平與全紅嬋握手。（央視截圖）

習近平在北京會見巴黎奧運的中國體育代表團成員。（人民日報）

據《人民日報》報道，在與習近平握手時，有的運動員還沒來得及自我介紹，習近平就叫出了他們的名字。

中國跳水的「夢之隊」，由全紅嬋、陳芋汐並肩作戰、攜手奪金，習近平印象深刻：「你們配合默契，被稱為『無水花運動員』。」

跳水兩金得主全紅嬋。（新華社）

全紅嬋與陳芋汐。（Reuters）

射擊運動員盛李豪、黃雨婷，為中國摘得奧運首金。習近平表示：「心靜如水，有強大的心理素質。」

中國乒乓球隊敢打敢拼、贏得漂亮。習近平再次見到老將馬龍：「打了四屆奧運會，乒壇常青樹。」面對在賽場上頂住壓力、絕地反擊的樊振東，習近平讚許：「打得不錯。」中國羽毛球隊的「雅思」組合、「凡晨」組合，習近平都叫得上來：「你們打得很有氣勢。」

盛李豪與黃雨婷射下混合團體10米氣步槍金牌。（網上圖片）

羽毛球代表黃雅瓊（左起）、韻律泳代表王柳懿、跳水代表陳藝文。（新華社）

樊振東、王楚欽兩位乒乓代表坐在一起。（新華社）

游泳運動員潘展樂最後一棒實現逆轉，比賽盡展志氣、銳氣、底氣。習近平勉勵他：「創造了世界紀錄，希望你再接再厲、再創佳績。」張雨霏胸前掛着一堆獎牌，習近平笑問獎牌的分量。

習近平與潘展樂握手。（央視截圖）

8月20日，射擊運動員盛李豪、游泳運動員潘展樂、乒乓球運動員馬龍、網球運動員鄭欽文（前排，從左至右）在總結大會上。（新華社）

舉重運動員李雯雯一舉突破歷史，習近平形容：「力拔山兮氣蓋世。」「這麼小的個兒怎麼這麼大的力量？」和拳擊運動員常園握手時，習近平對她說：「我年輕時候也練過拳擊。」

李雯雯為中國代表團收穫第40枚金牌。（視覺中國）

習近平在北京會見巴黎奧運的中國體育代表團成員。（人民日報）

「今天，我們能夠躋身世界體育大國、奧運強國之列，根本在於綜合國力不斷增強。」習近平講起握手時一段交流：

「剛才孫穎莎跟我說起正定。我在正定當過縣委書記，當時有一個乒乓球學校，在留村公社，後來它搬到正定縣城，成了國家級的訓練場所。我在福建時，也為女排在漳州的訓練做了一些事情。當時我們的條件還很艱苦。」

皮划艇運動員徐詩曉、孫夢雅聽到習近平誇她們「立了功」，樸實回應：「為了祖國，一切都值得。」至於創造網球歷史的鄭欽文，給習近平留下難忘的印象：「比賽打得很精彩，賽後發言也很有家國情懷。」

巴黎奧運會上中國的孫穎莎／王楚欽。（Kim Hong-Ji／路透社）