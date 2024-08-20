王楠老公曬3塊3kg純金金牌每塊值170萬　將送孫穎莎王楚欽馬龍

內媒《新聞晨報》報道，8月19日，國乒名將王楠的老公郭斌在社交平台曬出幾塊號稱單個達3公斤的「純金」金牌。奧運會比賽期間，他也曾多次發文表示為國乒健兒開心準備獎品中。



前國乒名將王楠老公曬送奧運冠軍的金牌。（影片截圖）

前國乒名將王楠老公曬送奧運冠軍的金牌。（影片截圖）

據《新聞晨報》，前國乒名將王楠老公郭斌在社交平台曬出3枚3kg重的純金金牌，稱是贈予本屆奧運會有重大突破的冠軍紀念品。他此前曾發文稱，要送「莎頭」組合（孫穎莎與王楚欽）和馬龍每人一塊3公斤的金牌。

送孫穎莎3公斤「純金」金牌價值170萬。（影片截圖）

郭斌此前曾發文要送「莎頭」組合和馬龍每人一塊3公斤的金牌。（網絡截圖）

按照當下的黃金價格計算，一塊3公斤的純金金牌的價值或高達170萬（人民幣）以上。王楠和郭斌夫婦這個送「純金」金牌的行動，既是物質上的支持，也是精神上的鼓勵。

該行為在網上引起熱議，有網民戲稱該金牌為「黃金大月餅」，有人稱「我烙餅都不敢做這麼厚的」「王楠可是前大滿貫，奧運冠軍，人家兩口子也為乒乓事業做了很多貢獻」。

對於網友「蹭熱度」的質疑，郭斌在曬金牌的影片下配文指，「誰家的錢都不是大風刮來的，這麼多年的公益包括對社會對運動員的尊重支持，或多或少的要承受質疑和指責。」