被爆巴黎奧運前參拜東鄉神社　馬龍取消關注「迷妹」石川佳純

繼國乒運動員樊振東和孫穎莎取消關注，日本乒乓球運動員早田希娜的微博帳號後，內媒報道指，馬龍亦已取消關注自己的「迷妹」石川佳純。



馬龍取消關注自己的「迷妹」石川佳純。（微博）

日本現役乒乓球運動員張本智和，與已經退役的選手石川佳純，被日媒報道在出發巴黎奧運前，曾一起參拜東鄉神社。據悉，東鄉神社供奉着日本海軍大將「東鄉平八郎」，被日本稱為「戰爭之神」，但其對中國犯下累累罪行。

巴黎奧運期間，石川佳純以特別記者和解說嘉賓的身份再次亮相賽場，在記者區見到了她的偶像馬龍時，顯得十分激動，兩人還互贈小禮物，場面溫馨有趣。此前，石川佳純曾多次在公開場合表示，自己最希望合作的對象便是馬龍，並且不止一次地稱自己為馬龍的粉絲。

石川佳純是馬龍的粉絲。（微博）

2014年，石川純佳與馬龍在仁川亞運會上合影。（微博）

石川佳純過去與馬龍出席活動合影。（微博）

石川佳純與馬龍互贈小禮物。

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不過，參拜東鄉神社被報道後，馬龍目前已在微博取消關注石川佳純。

在此之前，日本乒乓球運動員早田希娜在奧運後接受訪問時表示，想要參觀日本的知覽特攻和平會館。據了解，位於日本南九州的知覽特攻和平會館，收集了約1.4萬份敢死隊員的遺物，日本要為這些充斥「玉碎」、「忠君」字眼的材料申請「世界記憶遺產」，曾引起外界強烈反應。

而周三（14日），樊振東和孫穎莎均取消關注早田希娜的微博帳號。