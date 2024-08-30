中國航空工業集團原董事長譚瑞松受查　今年中管幹部已有40人被查

撰文：陳進安
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據中央紀委國家監委網站周五（30日）消息，中國航空工業集團有限公司原黨組書記、董事長譚瑞松涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，譚瑞松1962年2月生，湖南攸縣人，1983年8月參加工作，1985年6月加入中國共產黨，北京航空學院航空發動機設計及制造專業本科、哈爾濱工程大學船舶動力專業碩士、哈爾濱工程大學管理科學與工程專業博士，研究員級高級工程師。

譚曾任哈爾濱東安發動機（集團）有限公司副總經理，哈爾濱東安動力股份有限公司總經理，哈爾濱東安發動機（集團）有限公司副董事長、總經理，哈爾濱航空工業（集團）有限公司董事長、黨委書記，中國航空工業第二集團公司副總經理、黨組成員，中國航空工業第二集團公司黨組副書記、副總經理，中國航空工業集團公司黨組副書記、副總經理，中國航空工業集團公司總經理、董事、黨組副書記。2018年5月，譚瑞松出任中國航空工業集團有限公司董事長、黨組書記，2023年3月卸任。

譚瑞松被查後，今年1到8月中央紀委國家監委官方公開通報被查的中管幹部已升至40人。

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