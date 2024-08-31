董事長兒子同學聚餐暗示｢買股票｣　5人被罰沒收2300萬元

浙江證監局近日披露的五份行政處罰決定書顯示，5名當事人因內幕交易「盛洋科技」股票被罰沒2300多萬元（人民幣，下同），引起市場廣泛關注。



盛洋科技董事長兒子捲入內線交易案。（盛洋科技官網）

公司並購重組如何「洩密」？一次聚餐、一名司機

2020年9月25日，當時紹興市越城區招商局領導向盛洋科技董事長葉某明發送了合作項目的介紹資料。隨後，在2020年10月25日，葉某明與公司時任董秘吳某婷、中天國富證券有限公司趙某等人就公司控制權變更、資產整合等事項進行了討論。直到2021年10月30日，盛洋科技公開了籌劃重大資產重組的停牌公告。

盛洋科技董事長、實際控制人葉某明之子葉盛洋作為內幕信息的知情人，在2021年5月的一次聚餐中向其高中同學分析了盛洋科技的情況，並暗示買入股票的建議。

從公布的處罰決定書內容來看，經查明，葉盛洋與單通、曹翔、袁浩傑為高中同學，相識多年，四人建有微信群，並經常一起打籃球。2021年5月4日晚至5日凌晨，四人一起聚餐，葉盛洋吃飯時分析過盛洋科技，和他們說現在可以買入，買不買由他們自己決定。其後，其餘三人均買入「盛洋科技」股票。葉盛洋知悉單通、袁浩傑買入「盛洋科技」股票，曾與單通微信討論賬戶開立、交易及收益情況等。

盛洋科技董事長兒子捲入內線交易案。（盛洋科技官網）

第5名當事人徐煒自小與葉某明家相識，案涉期間負責打理葉某明家庭事務，擔任葉某明司機，與葉某明聯絡接觸頻繁。在2018年8月至2021年11月期間擔任盛洋控股經理。

徐煒賬戶組長期未交易「盛洋科技」股票，內幕信息敏感期內，賬戶組於2020年11月開始通過二級市場持續買入且僅買入「盛洋科技」單只股票，均為臨時轉入資金後基本全部買入「盛洋科技」股票，買入意願強烈。

5名當事人因內幕交易「盛洋科技」股票被罰沒超2300萬元

五人合計被罰沒2392.34萬元。葉盛洋因在內幕信息敏感期內建議他人買賣盛洋科技股票被處以250萬元罰款。葉盛洋同學單通被沒收違法所得79萬3,663.40元，並處以158萬7326.80元罰款，罰沒238.10萬元。

葉盛洋同學曹翔被沒收違法所得446,153.21元，並處以80萬元的罰款，罰沒124.62萬元。

葉盛洋同學袁浩傑被沒收違法所得479萬3833.82元，並處以958萬7667.64元罰款，罰沒1,438.15萬元。

葉某明的司機徐煒同樣因內幕交易被沒收違法所得113萬8258.97元，並處以227萬6517.94元罰款。罰沒341.48萬元。

盛洋科技董事長兒子捲入內線交易案。（盛洋科技官網）

盛洋科技主要從事多種射頻電纜及相關配套產品、顯示器件以及5G基站等產品與服務的研發、製造和銷售。

據盛洋科技發佈2024年半年度報告，公告顯示，公司半年度營業收入3.57億元，同比增加1.36%，歸屬上市公司股東的淨利潤512.75萬元，同比減少49.41%。

股價表現上，今年以來，盛洋科技震蕩下跌。截至30日收盤，年內跌幅達26.8%。