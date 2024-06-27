胡錫進炒股一周年自曝成績：70萬本金蝕7.4萬　堅持不離開A股市場

《環球時報》前任總編輯胡錫進自成為股民後不時在社交平台分享成績及心得，周三（26日），他發文回顧了自己炒股一周年的經歷，透露自己一共投入70萬元（人民幣．下同）的本金，目前總虧損高達逾7.4萬元。儘管如此，他仍強調不會離開A股市場，依然相信股市早晚會來一波大的行情，「無論等多久我都要等到它」。



胡錫進在微博發文稱，其在A股開戶一整年，大早就有很多朋友提醒他，周三下午大盤翻紅，讓連跌的他收獲了增加浮盈10546元的大紅盤。不過他透露自己總虧損仍然高達74597元，佔70萬元本金的10.65%。

就最早入市炒股的目的，胡錫進稱有一部分目的「挺高尚」，就是想了解中國經濟，包括股市長期徘徊，究竟是怎麽一回事。然而隨著他加入到股民隊伍中，越炒越投入，注入的資金也越來越多。胡錫進直言，自己有點「上癮了」，而且要自己「一定贏」。

他介紹，一開始他給自己定了50萬元的投資上限，進場幾個月後，實際投入了48萬元，這個規模一直延續到今年1月份。但兩件事讓他打破上限，一是今年1月18日，滬指深跌到2800點以下，在市場的一片驚慌中，他增資了12萬元，當時他深信股市已經跌到底部附近，至少這12萬元不會虧。第二次增資則發生在不久前，滬指回升到其入場的3144點以上，讓他認為股市會繼續上漲，一衝動又增資了10萬元，其中多少有一點是對滬指回升到3144點以上的「紀念」。

近年中國股市持續低迷。（資料圖片）

胡錫進總結道：「回過頭來看，我還是有些過度樂觀了，對股市的曲折性認識不足。」他表示，炒股一年賠了7.4萬元，但我學到了很多東西，跟蹤並基本搞明白了圍繞股市規則的巨大爭議，深切體會了市場信心嚴重不足的原因，體會了廣大股民受損的難過，注意到了這種情緒擴散所產生的外溢影響，「所以說，股市的這一圈我沒白走」。他甚至覺得在網上經常評論時政的大V們，也應該去A股買些股票，「那樣的話，當我們有時像風箏一樣飄起來時，股市會像一根繩子拽著我們，不讓我們飄太高，飛太遠」。

最後，胡錫進強調自己不會離開A股市場，依然相信股市早晚會來一波大的行情，「無論等多久我都要等到它。在那之前，我將與廣大股民一起承受並且希望著」。