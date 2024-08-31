曾創「毛澤東下跪雕像」　藝術家高兟被以侵害英雄烈士名譽罪拘捕

曾經創作「毛澤東下跪懺悔雕像」的藝術家高氏兄弟，其中68歲的哥哥高兟近日在河北三河市家中被捕，罪名是涉嫌侵害英雄烈士名譽罪。



綜合旅居英國的作家馬建及在德國的作家廖亦武消息，高兟一家原定乘坐9月3日的飛機回美國紐約的家。然而，其妻在8月27日收到拘留通知書，指高兟因涉嫌侵害英雄烈士名譽罪，已於26日被三河市公安局刑事拘留，拘押在當地看守所。30日，公安又進入高氏兄弟的畫室拍照取證，包括一些與毛澤東相關的雕塑，為他們10多年前所創作。

高兟的罪名是涉嫌侵害英雄烈士名譽罪，馬建表示，這指向了高氏兄弟二人早年製作的《毛小姐系列》、《槍決基督》、《下跪懺悔的毛》等雕塑作品。而據屈振紅律師去看守所後稱，高兟的情況不容樂觀。

高氏兄弟曾經創作「毛澤東下跪懺悔雕像」。圖左為高兟。（Facebook）

自1985年開始，高氏兄弟從事繪畫、裝置、行為、攝影、寫作等藝術活動，作品被收入《中國現代藝術史》、《中國先鋒攝影》、《中國傳世攝影》等，並被國外藝術機構收藏。

高兟被捕後，其弟弟高強回應稱，沒想到當局對中國當代藝術家採取如此嚴厲鎮壓。廖亦武則在Facebook發文稱，去年5月，他接受美國筆會邀請去紐約，得知高兟一家已從北京遷到長島，並已初步安頓下來時，還替他鬆了口氣，「我一再告誡他千萬别再回去，沒想到......」