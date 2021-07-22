浙江男在戍邊官兵墓碑前擺拍捱轟　涉嫌侵害英雄烈士名譽被查獲

近日，一名旅遊博主因在中國衛國戍邊烈士墓前擺不當姿勢被立案，新疆警方通報最新進展，涉事旅遊博主已被查獲。



7月21日，新疆皮山警方通報「旅遊博主在戍邊英雄墓碑前擺拍」一事，指旅遊博主「小賢Jayson」在微博發布其在新疆和田地區皮山縣康西瓦烈士陵園衛國戍邊墓碑前擺拍的照片，侵害烈士名譽和榮譽，造成惡劣社會影響。

經調查，該遊博主為戶籍地浙江省瑞安市李某某。皮山警方在西藏阿里地區將其查獲，案件正在進一步偵辦中。

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中印衝突中，4名解放軍軍人陳紅軍、陳祥榕、肖思遠、王焯陣亡。7月18日，李某某主在陳祥榕墓前擺拍。在其中一張照片中，他露出笑容，身體倚靠在墓碑上；另一張照片中其腳踩住墓碑基座一角，一手撐在墓碑上，一手對著墓碑比手勢。此舉引網民眾怒，官方亦發聲譴責。

7月19日上午，公安部新聞中心官方微博「中國警方在線」發文稱，「小賢Jayson已被公安機關立案」。根據刑法299條之規定，他的擺拍行為涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪。

中紀委也在其官網發文表示，「身處烈士陵園，面對烈士墓碑，嘴上說着尊敬，行為十分不雅，顯然不能簡單地以無腦論處，而是徹頭徹尾缺乏對英烈的敬畏，本質上講屬於褻瀆英烈的行為。」

中紀委指出，由於觸犯法律底線，該博主還將付出沉重的法律代價。根據刑法第二百九十九條的規定，衛國戍邊英雄墓碑前擺拍的行為涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪。

加勒萬河谷衝突現場畫面：

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文章強調，「英烈不容詆譭、污衊、褻瀆，絕不能給褻瀆英烈的行為留有任何機會和空間。」

中共軍委機關報《解放軍報》旗下「鈞正平工作室」7月18日晚也曾對此發聲稱，「英雄烈士是我們民族的共同歷史記憶，烈士陵園是先烈安息之所，應保持莊嚴肅穆，不容褻瀆。致敬英雄，就要真正把英雄放在心上，在烈士陵園這樣的莊嚴場所，請保持嚴肅！」