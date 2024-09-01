廣西53歲男向鄰居大開殺戒致5死1傷後潛逃 疑犯被指性格自閉
撰文：盛昀
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內媒《新京報》報道，8月31日晚，廣西防城港警方懸賞5萬元（人民幣），追捕一刑事案件53歲疑犯盧姓男子。疑犯的鄰居表示，盧某是致5死1傷後潛逃。
據《新京報》報道，宋先生和遇害者、疑犯均是鄰居，他表示，疑犯的父母已去世，他還尚未娶妻。遇害者也是周邊的鄰居，死者有2個約70歲的老人，有3個是小孩，還有一個十來歲的小孩受傷，正在搶救中。
「我們就住十萬大山那邊，地形環境有高山、有湖泊，懸崖險峻，搜捕比較困難。安排了民警（進山）去搜捕了，村民都有參與，警犬、無人機那些都有。」宋先生稱。
宋先生還稱，疑犯的性格比較自閉：「我們那裏是屬於農場管轄。（疑犯）平時可能有點自閉，感覺不太容易近人，就是你說一句話或者一個動作，他就有可能誤以為你要傷害他。本來你不是說他的，但他就一直認為你在指桑罵槐。」
防城港人民醫院指，醫護人員趕到時，5人已無生命體徵，1名女孩受傷正在救治中。當地政府表示，已組織村鎮幹部協助搜捕嫌疑人，善後和安撫工作正在進行。警方也稱，正進行搜捕工作。
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