25歲女網紅離婚後求見孩子不果自殺亡　傳死後用紅棺「被冥婚」

山西晉中一名25歲女網紅「果任兒」近日疑因離婚後，無法看望孩子一時想不開輕生去世。她不幸去世後，又被傳與他人配「冥婚」，引發網友關注。8月19日，山西晉中左權縣政府回應稱，此事正在核實中。



網紅「果任兒」是山西晉中一名25歲女子，據稱她於離婚後想看望孩子，遭老爺奶奶拒絕後自殺，搶救無效身亡。（微博截圖 / @大風新聞）

25歲女網紅果任兒身亡後，傳遭配「冥婚」。（微博截圖 / @大風新聞）

據《四川觀察》報導稱，網紅「果任兒」是山西晉中一名25歲女子。哥哥表示，8月9日，妹妹離婚後想看望孩子，遭老爺奶奶拒絕後自殺，並於8月10日搶救無效身亡。

據多個網傳影片顯示，在一個鄉間的紅色展台上，LED顯示一男一女並肩微笑，螢幕上方滾動播放「新娘：任某，新郎：XX」。

網傳在一個鄉間的紅色展台上，LED顯示一男一女並肩微笑，螢幕上方滾動播放「新娘：任某，新郎：XX」。（X截圖 / @whyyoutouzhele）

女子與「果任兒」面容較為相似，並有穿喪服的人群拉動一副紅色的棺材前行。網傳聊天截圖顯示，「果任兒」去世後被配冥婚，「男的死了2年了。」

「果任兒」抖音帳號顯示，粉絲為1.9萬，帳號生前發布內容多為自拍及照顧年幼孩子的日常，目前已被禁止發佈作品。

去世前，「果任兒」曾手持身分証，實名舉報前夫騙婚。影片中顯示的身分證，與影片LED上的新娘姓名相似。

「我們這裏只知道她是去世了，但具體甚麼情況我們這裏也不了解」，左權縣政府工作人員回應稱，不了解後續情況，已詢問過麻田鎮政府，「人家說現在沒有最新的情況」，目前仍在督促相關部門核實中。

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