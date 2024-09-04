颱風「摩羯」逐漸加強 周五下午將登陸海南萬寧到廣東電白一帶
撰文：盛昀
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中央氣象台今日（4日）預報，「摩羯」將以每小時10公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，將於6日下午在海南萬寧到廣東電白一帶沿海登陸（強颱風級或超強颱風級），7日凌晨移入北部灣海面。
中央氣象台9月4日10時繼續發佈颱風橙色預警：
今年第11號颱風「摩羯」已於今天（4日）上午8點鐘由強熱帶風暴級加強為颱風級，10點鐘其中心位於海南省文昌市偏東方大約760公里的南海東北部海面上，就是北緯19.0度、東經117.7度，中心附近最大風力有12級（35米/秒），中心最低氣壓為970百帕，七級風圈半徑200-250公里，十級風圈半徑60-80公里，十二級風圈半徑30-40公里。
預計，「摩羯」將以每小時10公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，將於6日下午在海南萬寧到廣東電白一帶沿海登陸（強颱風級或超強颱風級，15-16級，48-55米/秒），7日凌晨移入北部灣海面，爾後趨向中越交界，強度逐漸減弱。
大風預報：9月4日14時至5日14時，台灣海峽西部、南海大部、巴士海峽、福建中南部沿海、廣東中東部沿海將有6-8級大風，其中南海北部部分海域及東沙群島附近海域將有9-11級大風，「摩羯」中心經過的附近海域的風力可達12-16級、陣風17級以上。
防禦指南：
1.政府及相關部門按照職責做好防颱風搶險應急工作。
2.相關水域水上作業和過往船舶應當回港避風，加固港口設施，防止船舶走錨、擱淺和碰撞。
3.停止室內外大型集會和高空等戶外危險作業。
4.加固或者拆除易被風吹動的搭建物,人員切勿隨意外出，應儘可能待在防風安全的地方，確保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人員及時轉移。當颱風中心經過時風力會減小或者靜止一段時間，切記強風將會突然吹襲，應當繼續留在安全處避風，危房人員及時轉移。
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