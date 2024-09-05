颱風摩羯｜升級超強颱風　最快明午內地登陸　 廣東提升應急響應

颱風摩羯昨晚（4日）增強為超強颱風，預計周五（6日）中午到夜間，會在海南瓊海到廣東電白一帶登陸，周六（7日）淩晨移入北部灣海面。海南省氣象部門稱，受摩羯外圍雲系影響，海南部份市縣將出現雷雨大風天氣，部份市縣提升雷雨大風預警信號至橙色。其中文昌市或出現龍捲風等強對流天氣，籲有關人員做好防範工作。



摩羯於周三（4日）晚上增強為超強台風，預計周五（6日）中午到夜間，會在海南瓊海到廣東電白一帶登陸。

摩羯預計將為廣東省帶來嚴重風雨。廣東省防汛防旱防風總指揮部於昨日（4日）傍晚6時，將防風應急響應提升至Ⅱ級，省內各地各部門嚴陣以待。

廣東省應急管理廳稱，截至4日中午，全省84,873艘漁船已回港避風，10,221名漁排養殖人員上岸。廣東省水利廳介紹，已提前向危險區域預留搶險救援人手，省級7支水利專業搶險隊的61支小分隊，共1,916人正嚴陣以待。

今年第11號颱風摩羯來勢洶洶，逐漸逼近華南沿海。為應對颱風到來，9月4日上午，海南瓊海潭門港，漁船回港避風。（中國天氣網圖片）

為確保旅客列車運行安全，廣鐵集團公布將根據颱風影響範圍，對過海普速列車、湛江西站始發和終到列車、途經廣茂線部份列車、環島高鐵列車，採取調整運行區段、停運等措施。