港股下周可能出現夾淡倉　騰訊或肩負重任｜許繹彬

本周投資者關注的焦點，定必是憧憬美國聯儲局將於9月預期減息。全球股票市場確實因此消息已穏步上揚，道指更在本周二創下收市新高；被喻為亞洲股票龍頭的日本市場，在本月5日經歷了「黑色星期一」後，儘管未似道指般創新高，但已重返38000點水平。全球股票市場在本周歌舞昇平，而港股亦總算有所跟隨，並曾締造出五連升的良辰美景。可是在成交仍然不足情況下，現階段仍在18000點以下徘徊。而昨天更因科技股調整，港股連升被終止，正因未有成交配合，即使有減息的大好消息，港股現階段仍難有突破的條件。



本周另一焦點，相信一定是只榮登首富短短兩周，便極速卸下此名銜的內地平價電商拼多多創辦人黃崢。八月初時他以486億美元的身家，超越農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒，成為中國首富。但不知是否巧合，當全城熱論一隻以售賣平價貨的電商拼多多的市場足以令創辦人榮登中國首富之際，拼多多突然發出盈警，表示電商行業競爭加劇，不看好未來電商的前景，令利潤增長不可持續，收入增長亦將放慢。言論一出，相信不用多言，其在美國上市的股價即大幅「插水」，急挫28.5%，收報100美元，因此導致黃崢身家單日蒸發141億美元，跌至352億美元，其在中國富豪榜排名急跌至第四位，暫成為最短暫的中國首富。而拼多多的盈警，不止令其創辦人失去中國首富的寶座，更令在港上的電商同業阿里巴巴（9988）及京東（9618）也難逃捱沽的厄運。

而本周市場還有一焦點，就是「AI股王」英偉達（Nvidia，NVDA）會於本周三美股盤後公布業績，其業績相信將會左右科技股和AI主題股的未來走向；當市場等待英偉達的財報之際，在港上市的科技股在本周二先行偏軟，股王騰訊（0700）及美團（3690）下調，當然令一直疲弱的恒生指數下挫近200點，暫守在50天平均線17536點之上。

筆者認為，全球焦點相信會集中在美國下月減息的幅度，憧憬帶動全球主要股票市場即時舞動跳躍，美股及日股的投資者當然是喜上眉梢；但港股的投資者仍未受惠，只有減息受惠份子收租股及地產股在本周初曾稍作反彈，但彈到某水平後，又開始舉步維艱。而其他藍籌份子則仍是出現舊瓶新酒的劇情，稍為反彈後又再次回落。在息口持續高企下，香港經濟復甦步伐一直受阻，現在終於等到息口有機會回落，相信會為其復甦進程帶來曙光；可惜在國內經濟復甦未有突破下，香港經濟亦難以獨善其身。慶幸在美元回落下，人民幣的匯率稍作回暖。現階段只可靜待國內公布重要數據會出現驚喜，帶動A股有所反彈，從而令港股隨之水漲船高。今日（8月29日）適逢期指結算，港股在八月出現持續無力感的情況下，下周有可能會出現夾淡倉的情況，如投資者欲小試牛刀，一定選反彈力足的騰訊。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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