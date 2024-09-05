中國高鐵一公里耗一萬度電？官方指不實：與日本新幹線動車組相當

中國高鐵四通八達，然而內地網絡傳出「中國高鐵一公里耗一萬度電」的說法，質疑對環境構成污染。對此，「中國鐵路」微信公號周四（5日）發布了針對中國鐵道科學研究院集團有限公司機車車輛研究所副總工程師黃金的採訪，據官方稱，前述說法與事實不符，實際上中國高鐵列車是節能、綠色、環保的交通工具，中國高鐵列車與日本新幹線動車組平均每公里能耗相當。



據介紹，在節能方面，中國高鐵列車控制牽引能耗，車體使用輕質覆合材料，外形採用流線形頭型、下沈式受電弓等減阻技術，車體質量輕、運行阻力小。然後是控制制動能耗，採用覆合制動技術，制動時優先採用再生制動，將車輛動能轉換為電能回饋電網。再來是控制輔助能耗，車內採用LED照明、變頻空調、變頻風機等節能用電設備，節省電能。

在綠色、環保方面，中國高鐵列車採用電力驅動，不產生有害氣體，且運行中車廂污水污物通過集中收集處理，實現「零排放」。然後是採用列車低動剛度減振和多層結構阻抗適配、低頻抗性多層吸/隔聲斷面結構等多種降噪技術，減少了對周邊環境的噪聲幹擾。再來可再利用率高，在保證安全和舒適的前提下，大量使用環保材料和清潔生產工藝，減少了對環境的污染。

針對「中國高鐵動車組一公里耗一萬度電」的說法，官方指與事實不符，認為其偷換了概念。以現有CRH380A、CRH380B、CR400AF、CR400BF等4個8編組的主力車型為例，其輪周功率分別為9360kW、9200kW、9750kW、10140kW，通過在京滬高鐵（往返距離2636公里）達速350km/h運行條件下的能耗測試數據顯示，其耗電量分別為56931度、61861度、51364度、55490度，據此推算出平均每公里耗電量分別為21.6度、23.5度、19.5度、21.1度。故由，前述說法其實是將高鐵動車組按輪周功率計算得出的每小時耗電量，錯誤當成每公里耗電量，偷換了單位時間與單位里程的概念。

4個8編組的主力車型平均每公里耗電量分別為21.6度、23.5度、19.5度、21.1度。（「中國鐵路」微信公號）

至於網傳「日本新幹線一公里只耗43度電，比中國高鐵能耗低得多」的說法也是毫無根據，與事實不符。日本新幹線16編組的500系動車組每公里耗電量43度，按8編組粗略折算後約為21.5度，而中國高鐵列車每公里耗電量約為21.4度（採用以上4種主力車型測試出的每公里耗電量平均數），且前者最高運營時速為300公里，後者最高運營時速為350公里，中國高鐵列車與日本新幹線動車組平均每公里能耗相當。

而相比其他公共交通工具，中國高鐵列車能耗優勢明顯，其容量大、編組長，一次性可運輸大量乘客，高效的運營模式使得單位乘客的能耗降低，進一步提升了整體效能。統計數據顯示，中國高鐵列車人均百公里能耗僅為飛機的18%和大客車的50%左右。同時，中國擁有世界上最大的高速鐵路網，規模經濟效應顯著，也有助於降低能耗。

官方強調中國高鐵列車能耗優勢明顯。（新華社）

下一步，國鐵集團將持續推進鐵路關鍵核心技術攻關和產業化應用，研製速度更快、更加節能、更加安全的新一代動車組，鞏固擴大中國高鐵技術世界領跑優勢。

在新材料方面，將開發和應用更輕、更強的新材料，降低列車自重和能源消耗。牽引動力系方面，將開發新一代的高效牽引系統，持續提高能源轉換效率。智能控制方面，則將運用人工智能和大數據分析，實時監控列車的運行狀態、載荷情況和環境條件，自動調整能耗策略，實現更智能的列車運行控制。