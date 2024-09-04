高鐵客雙腳長滿「肉粒」直接放桌板上　網民斥噁心：不敢趴著睡了

在高鐵等交通工具上，座位都會伴有公共小桌板供乘客就餐或放置物品，然而福建一名女子周二（3日）爆料指，其乘坐高鐵時，竟有乘客將長滿疙瘩的腳放在小桌板上，令人直呼噁心。



網傳影像顯示，該乘客的雙腳長滿疙瘩，猶如一顆顆大小不一的「肉粒」，但他卻直接把腳交叉搭在座椅靠背後的小桌板上。爆料者指，其實現場有工作人員提醒過該乘客這樣做不妥，但不管用，對方依然未改正，我行我素。

事件曝光後，不少網民直呼噁心，還形容畫面嚇人，「瞬間起雞皮疙瘩的程度」，更有人稱以後再也不敢用小桌板了，「想到我們平時會把吃的放小桌板，突然整個人都不好了」、「我平時都是趴在上面睡覺的，以後不敢碰了」。

該乘客的雙腳長滿疙瘩，猶如一顆顆大小不一的「肉粒」，但他卻直接把腳交叉搭在座椅靠背後的小桌板上。（影片截圖）

據悉，高鐵上的小桌板是為了方便旅客就餐和放置水杯、書本等較輕物品，多數車型的小桌板可最大承受25千克重量。

對於今次事件，鐵路12306官方客服人員回應指，坐高鐵把腳放到小桌板上肯定是不允許的，明確屬於乘車期間的不文明行為，並指乘客如果遇到類似情況，可以通過座椅旁的二維碼進行反饋，以便工作人員及時處理。