有片｜廣州男偕家人赴港旅遊　4次以身強行攔高鐵門致晚點4分鐘

內媒《南方都市報》報道，廣鐵警方表示，8月25日，在廣州南站站台上，一名男子因多次阻擋列車車門關閉，影響列車正常發車，被深圳鐵路公安依法處置。



男子強行阻攔高鐵關門。（影片截圖）

男子強行阻攔高鐵關門。（影片截圖）

《南方都市報》報道，據了解，該男子購買的是3張由廣州南站開往香港西九龍站的G6537次列車車票，準備與81歲的父親、12歲的女兒一同前往香港旅遊。

三人在候車時弄錯站台，在開車前4分鐘才完成檢票。下到站台後，該男子一路奔跑進入了車廂。但其父親和女兒還未上車，車門即將關閉，該男子情急之下用肩膀擋住了車門，等待家人上車。

男子強行阻攔高鐵關門。（影片截圖）

男子強行阻攔高鐵關門。（影片截圖）

整個過程中，該男子共計阻擋車門關閉4次，導致列車實際發車時間晚點4分鐘。

因該男子的行為已構成危害鐵路安全，當列車停靠深圳北站時，男子與其家人被深圳北站派出所民警帶回至派出所處理。根據《鐵路安全管理條例》相關規定，深圳北站派出所最終給予其罰款1500元（人民幣）的行政處罰。

網民評論：

「竟然沒拘留，呵呵。」

「把高鐵當私家車了？」

「全車人的時間不值錢……」

「覺得高鐵是自己家開的。」

「原來處罰這麼輕 那以後有人遲到了就還敢。」

「應該拉入黑名單，永久禁止乘坐。」

