滬昆空中大通道正式啟用　連接長三角世界級機場群與昆明國際樞紐

周四（9月5日）零時開始，連接長三角世界級機場群與昆明國際樞紐的東西向空中交通大動脈——滬昆空中大通道，正式啟用。

與地面上的公路一樣，天上同樣存在「天路」，這條空中大通道的啟用，將會讓沿線空中「天路」變得更寬、容量更大，航班運行安全水平及飛行效率都會進一步提升。



C919大飛機在上海浦東國際機場起飛。（視覺中國）

據央視報道，新航道設計按照平行複線的思路，將最繁忙的H24航路改造為單向雙車道的形式，東段採用靈活使用空域的方式，聯通上海終端區，西側則通過新辟銜接航線直達中緬、中老空中進出境點，多點串通，實現空中骨幹大通道單向循環運行新格局。

昆空中大通道涉及浙江、江西、湖南、貴州、雲南五省和上海，沿途有多個重要樞紐機場。由於「航班多航路窄」，擴容勢在必行。民航局早在2022年就開始着手這項工程，新辟了13條航線，調整了9條，新增航線里程達到4707公里。每日約有1400架次航班受益，佔全國航班總量的8%。新通道預計將提高民航的安全運行水平，降低飛行衝突和流量擁堵。

昆明長水國際機場。（視覺中國）

滬昆空中大通道的啟用標誌了中國「10+3」空中骨幹大通道基本建成。這個體系包括了10條空中大通道和三條複線。截至目前，已有8條相繼啟用。新航路網絡覆蓋了全國70%以上的地區，同時加強了與亞太航路網的銜接，支撐了全國83.4%的航班增量，滿足未來五年的航空運輸需求。

民航局空管局空域中心空域管理室副主任張俊傑表示，有效串聯起上海浦東、虹橋、杭州蕭山、南昌昌北，長沙黃花、貴陽龍洞堡以及昆明長水7個千萬級的樞紐機場，是橫貫中國東西的空中交通大動脈，也是國家立體綜合交通網的重要組成部分。