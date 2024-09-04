鳳凰灣區財經論壇2024在橫琴粵澳深度合作區開幕

9月3日，由鳳凰衛視、鳳凰網主辦，橫琴粵澳深度合作區執行委員會聯合主辦的「新機遇•新活力——鳳凰灣區財經論壇2024」在橫琴粵澳深度合作區隆重開幕。本屆論壇由中國上市公司協會指導支持，貴州習酒為聯席戰略合作夥伴，風行星海為戰略出行合作夥伴。



橫琴作為粵澳深度合作區，不僅是內地與澳門連接的窗口，也是粵港澳大灣區中充滿活力和朝氣的新增長點。本屆論壇匯集了來自世界各地的政府官員、行業領袖和財經領域的專家學者，圍繞澳門回歸25週年、全球經濟變局、中國企業出海、資本市場破局等多個主題進行了熱烈的討論。

鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威代表論壇主辦方發表了開幕致辭。他指出，全球格局正在經歷深刻調整，中國經濟發展呈現出獨特的韌性，關注中國發展，必要關注大灣區。徐威表示，鳳凰衛視始終把自己定位為聯動粵港澳、推介大灣區的第一媒體。未來，鳳凰衛視將發揮全球全媒體傳播的優勢，努力成為中國企業首選的國際傳播平台，助力中國經濟與世界經濟相融相生。

鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威。（鳳凰網）

在開幕致辭環節，廣東省委常委、常務副省長張虎表示，近年來，在各方共同努力下，粵港澳大灣區建設取得明顯成效，展現出勃勃生機和巨大發展潛力，經濟綜合實力穩步提升。大灣區經濟總量從2018年超10萬億元，到2023年突破14萬億元，以不到全國0.6%的國土面積，創造了全國1/9的經濟總量，高質量發展潛力和動能不斷釋放。

張虎指出，未來廣東將攜手港澳進一步推動市場一體化水平，充分發揮大灣區的鏈接內外的定位優勢，提高全要素生產效率的同時，進一步促進各類要素高效便捷流動，不斷提升人員車輛往來、貨物通關、資金跨境、數據安全傳輸等便利化水平。「我們將以改革激活發展動力，以開放促進深度合作，攜手港澳加快打造世界級的大灣區、發展最好的灣區。」

廣東省委常委、常務副省長張虎。（鳳凰網）

澳門特別行政區行政長官代表、經濟財政司司長、橫琴粵澳深度合作區執行委員會主任李偉農在致辭中展示了2024年上半年橫琴合作區的「成績單」——GDP同比增長達6.1%，主要經濟指標表現良好，實有經營主體超過5.8萬戶，其中澳資經營主體超過6400戶。李偉農同時指出，未來，橫琴合作區將充分發揮政策優勢和區位優勢，進一步深化與國際市場的連接，推動更多中國企業走向世界舞台，同時也為全球企業進入中國市場搭建便捷的通道。

澳門特別行政區行政長官代表、經濟財政司司長、橫琴粵澳深度合作區執行委員會主任李偉農。（鳳凰網）

面對全球經濟變局，聯合國副秘書長李軍華在本屆論壇上呼籲必須重振全球經濟，全面應對債務挑戰。李軍華指出，目前全球經濟雖然保持一定的韌性，但不應掩蓋潛在的下行風險。債務危機日益迫近，許多國家在償還債務上的支出已經超過了其在國民健康和教育方面的投入。李軍華特別提到，本次會議的主題「新機遇•新活力」恰恰反映了當前時代的需求。未來，全球需要協調多邊合作，並對全球金融體系進行全面改革，以全面應對債務挑戰。

聯合國副秘書長李軍華。（鳳凰網）

「機遇可能在一個較長的時期內出現，如戰略機遇期，但抓住機遇的窗口期往往很短，可能只有一年、半年、一個月甚至一天。」中國入世首席談判代表、博鰲亞洲論壇原秘書長龍永圖在開幕致辭中針對本屆論壇主題中的「新機遇」進行了闡述。他指出，粵港澳大灣區戰略提出後出現了很多新機遇，但由於粵港澳大灣區的合作涉及一國兩制、三區聯動和其他複雜的外部因素，「因此，在這種情況下面對重大的機遇時需要更多的政治智慧、更大的擔當精神，要進一步解放思想、實事求是、與時俱進、求真務實才可能抓住新的機遇。」

中國入世首席談判代表、博鰲亞洲論壇原秘書長龍永圖。（鳳凰網）

作為首位進駐橫琴的港澳企業家，全國政協常委、全國工商聯副主席、信德集團董事長何超瓊在「澳門回歸25週年：粵港澳大灣區發展新格局」環節作了主旨演講。何超瓊表示，橫琴和澳門一水之隔，兩地相互融合。「澳門的經驗為橫琴發展提供了模板，而橫琴是澳門的發展後花園，為澳門經濟適度多元發展提供支持，琴澳為大灣區的發展摸索出一條對接方程式，當中有許多制度創新、先行先試的舉措。」

全國政協常委、全國工商聯副主席、信德集團董事長何超瓊。（鳳凰網）

在「澳門回歸25週年：粵港澳大灣區發展新格局」環節，橫琴粵澳深度合作區執行委員會副主任符永革，南光集團董事長、澳門中國企業協會會長傅建國，中國太平保險集團有限責任公司總經理尹兆君，中國旅遊集團（香港中旅集團）董事、總經理范雲軍和珠海大橫琴集團有限公司總經理王宇聲，分別從政策、產業和企業等不同層面分享了自己對於大灣區發展的真知灼見。

在隨後的「全球經濟變局：降息潮•新挑戰」環節中，國家金融與發展實驗室理事長、中國社科院學部委員李揚，全球化智庫 CCG 副主任兼高級經濟學家大衛•布萊爾針對美聯儲降息之後的全球經濟發展方向做了主旨演講。 在之後的圓桌對話環節中，龍永圖、大衛•布萊爾、亞太一帶一路共策會會長翁詩傑和寶潔大中華區董事長兼首席執行官許敏，圍繞如何尋找中國機遇的話題進行了精彩的智慧碰撞。

當天下午，論壇還開設了「勇立潮頭——中國企業出海大時代」、「揚帆全球—出海趨勢與挑戰」、「中國資本市場：破局」等環節，與會嘉賓在論壇現場各抒己見，聯袂奉獻了一場思想盛宴。