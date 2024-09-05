中國政府稱調整跨國收養政策：8月28日起不再向國外送養兒童

中國外交部發言人毛寧今（5日）主持例行記者會。毛寧表示，中國政府調整了跨國收養政策，今後除外國人來華收養三代以內旁系同輩血親的子女和繼子女外，不再向國外送養兒童，她強調，這符合相關國際公約的精神。



中國外交部發言人毛寧2024年4月10日主持例行記者會。（中國外交部官方網站）

9月5日的外交部例行記者會上，有記者提問稱，根據美國國務院的說法，中國民政部已通知美方，自8月28日起，中國各地民政部門將不再開展任何領養相關工作。請問中方能否證實並進一步介紹情況？

毛寧證實，中國政府調整了跨國收養政策，今後除外國人來華收養三代以內旁系同輩血親的子女和繼子女外，不再向國外送養兒童，這符合相關國際公約的精神。她表示，「我們對有關國家政府收養家庭希望收養中國兒童的願望和愛心表示感謝。更多的具體情況建議你向中方的主管部門了解。」

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中國在90年代頒佈《中華人民共和國收養法》，確立了外國人可依法收養中國子女後，中國的國際出養（中國稱為「涉外收養」）比例開始上升。據台媒《聯合報》旗下《轉角國際》整理，中國從1995年開始，成為美國最主要的「出養國」，2016年，約有15萬中國孩童分別在海外17國找到新家。

2005年時美國收養的中國孩童就將近8,000人。雖然美國自2006年開始，國際收養總數逐年降低，至2018年美國依然有1,475位來自中國的兒童被美國家庭收養，占美國國際收養總數的四分之一。

值得關注的是，近年因為中國經濟狀況改善、棄嬰行為減少、國內收養比例增加，以及中國當局對國際非政府組織實施更嚴格的管控等可能因素，使得中國的國際出養數量相比過去大幅減少。