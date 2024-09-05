韓國男擅開韓亞航空機艙門　法院裁決賠7.2億韓圜

韓國一名李姓男子2023年5月乘坐韓亞航空（Asiana Airlines）客機期間，突然打開緊急出口艙門，事件令機上9人不適送醫，並對飛機造成損壞。韓國大邱地方法院9月5日作出裁決，判男子須向航空公司賠償約7.2億韓圜（約437萬港元）。



↓ 艙門打開令多名乘客呼吸困難 ↓

事發2023年5月26日，30多歲的李姓男子乘坐韓亞航空（Asiana Airlines）OZ8124航班從濟州飛往大邱，飛機載有197名乘客。當時飛機正要降落，距離地面約213米，李男突然打開飛機緊急出口艙門，機上乘客驚魂未定，他隨後被捕。他在打開機艙門時，對其中部件造成損壞 ，航空公司指，僅是維修就需花費約6.4億韓圜（約374萬港元）。

大邱地方法院2023年11月裁決李姓男子違反航空保安法，判囚3年，緩刑5年，並命令他接受觀察和精神治療。檢方不服提出上訴，2024年3月還指控李姓男子涉嫌傷害乘客。

2005年7月18日，韓國仁川，韓亞航空的貨機停在貨運站。（Getty）

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