廣州足球公園全面開工　總建築面積約50萬平方米　估2025年底投用

3月26日，廣州足球公園建設動員會舉行，標誌著該項目進入全面建設階段。記者瞭解到，廣州足球公園球場預計2025年底投入使用，屆時可滿足世俱杯、世界盃等國際賽事、大型演藝活動舉辦和全民健身多元化需求，填補廣州專業足球場的空白，同時也將成為全國最大的專業足球場。



原恒大足球場地塊重新規劃設計 靈感源於「龍鳳紋重環玉佩」

足球運動在穗有著廣泛的群眾基礎，廣州是中國足球事業及產業發展的重點城市。然而，與發達國家相比，我國的足球基礎設施建設相對滯後，難以滿足承辦國際頂級足球賽事的要求。廣州足球公園的建成有望改變這一局面。

資料顯示，2020年4月，恒大集團以底價約68億元拿下廣州市番禺區謝村體育設施地塊和配套產業地塊，宣稱將耗資120億元打造一個可容納10萬人的足球場。後因恒大集團自身流動性問題，項目建設陷入停滯。

2022年，廣州城投集團在公開市場成功摘得此項目，正式接手原恒大足球場，並於2023年全面啟動設計規劃工作。項目邀請何鏡堂院士全程指導，組織了球場設計方案優化提升國際競賽，最終廣東省建築設計研究院原創方案「瑞玉吉祥·生態玲瓏」被確定為落地實施方案。修改後的方案雖然在球場容量和建築高度上均有所壓縮，但定位依然為國際一流的專業足球場。目前，該項目正由中建四局推進落地。

廣州足球公園全面開工 （羊城晚報）

據悉，「瑞玉吉祥·生態玲瓏」方案設計靈感來源於南越王「龍鳳紋重環玉佩」，融合國家級非遺廣州牙雕技藝，其玲瓏形態和流暢曲線充分展現了嶺南文化的獨特魅力和賽龍奪錦的體育精神。

足球場座位7.3萬個居亞洲第二 補全廣州南部片區體育拼圖

據介紹，廣州足球公園項目總占地面積約20萬平方米，總建築面積約50萬平方米，功能包括7.3萬個座位的專業足球場、體育主題城市綜合體以及戶外體育公園等。項目建成後，球場座位規模將躋身世界前十、亞洲前二，居國內第一，成為滿足世俱杯所有賽事及世界盃半決賽要求的專業足球場，成為國內容量最大的專業足球場。

廣州足球公園全面開工。（羊城晚報）

根據規劃，球場共分為六層。其中，地下兩層為車庫、運動功能用房、配套商業區；地上共四層，包含觀眾集散平台、全民健身共享平台及商業配套等，可開展籃球、乒乓球、棒球、極限運動等全民健身活動，同時圍繞公園主題，引入培訓機構、餐飲、零售、酒店、娛樂等多種配套商業業態。

廣州足球公園位於廣州市番禺區謝村片區，緊鄰全國客流量最大的高鐵站廣州南站，地處南站—長隆—萬博商圈重要節點，區位優勢明顯、發展勢頭強勁，將補全廣州南部片區的體育拼圖。同時，通過舉辦國際賽事、大型演出等活動聚集流量，與南站的樞紐功能、長隆萬博的配套設施形成聯動，為廣州南部片區的升維發展提供長足的動力源泉。

廣州城投集團有關負責人表示，下一步該公司將全力以赴把廣州足球公園建設成為大灣區體育新地標，為廣州建設世界體育名城、助力大灣區體育產業發展貢獻力量。