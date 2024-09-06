颱風摩羯｜料下午至傍晚瓊粵沿海登陸　官媒：廣東成颱風偏愛省份

今日（6日）6時，中央氣象台繼續發布台風紅色預警，指今年第11號颱風、達超強颱風級的「摩羯」，其中心清晨5時位於海南省文昌市偏東方大約205公里的南海西北部海面上，中心附近最大風力有17級以上（68米/秒），預計將以每小時10-15公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大，將於下午至傍晚在海南瓊海到廣東湛江一帶沿海登陸。



中央氣象台指，「摩羯」中心最低氣壓為905百帕，七級風圈半徑300-350公里，十級風圈半徑120公里，十二級風圈半徑60公里。其將於今日下午至傍晚在海南瓊海到廣東湛江一帶沿海登陸（超強颱風級，17級或17級以上，60-65米/秒），最大可能在海南文昌到廣東雷州沿海登陸，然後移入北部灣海面，並於明日（7日）下午在廣西防城港到越南北部一帶沿海再次登陸（颱風級或強颱風級，13-14級，40-45米/秒），之後強度快速減弱。

海南海口民眾準備防水沙袋預防。（新華社）

預計今日8時至明日8時，南海大部、廣東西南部及廣東沿海、海南島及其沿海、廣西南部及其沿海將有6-8級大風，南海北部和中部的部分海域、北部灣、瓊州海峽、廣東西部沿海、海南島北部和東部沿海將有9-12級大風，「摩羯」中心經過的附近海域或地區風力可達13-17級以上。同時，廣西東南部、廣東西南部和海南島等地有大到暴雨，其中部分地區有大暴雨，廣東西南部沿海、海南島中西部和北部局地特大暴雨（250～500毫米）。

另一方面，國家海洋預報台8時發布海浪紅色警報，預計今日中午到明日中午，南海北部將出現8到13米的狂浪到狂濤區，北部灣將出現6到9米的狂浪到狂濤區，近海海域海浪預警級別為橙色；廣東西部、海南北部、東部近岸海域將出現4到7米得巨浪到狂狼，該近岸海域海浪預警級別為紅色。

未來24小時降水預報圖。（中央氣象台）

未來24小時大風預報圖。（中央氣象台）

「摩羯」未來60小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

廣西北海市啟動防颱風「五停」措施

而受「摩羯」影響，廣西北海市防汛抗旱指揮部發布關於在全市啟動防颱風「五停」措施的通告，宣布經研究決定，在全市範圍內啟動「停課、停工、停遊、停市、停運」等。

這包括今日8時起，潿洲島旅遊區全面啟動「五停」措施，潿洲島—北海遊船航線停止運行，合浦縣、海城區、銀海區、鐵山港區分時段啟動「五停」措施。全市學校和校外培訓機構停止線下教學、線下培訓和戶外教學活動。留校教職工全面做好校園防風工作，確保師生安全。全市所有在建工地停工，所有施工作業人員停止作業。全市旅遊景區景點、公園、戶外遊樂場所、娛樂場所等全部關閉停業，戶外和大型場館文體活動全部停止。嚴禁市民、遊客冒險到沿海沿江瀕水不安全地帶趕海、遊泳等。全市通航水域內禁止船舶航行和作業（海警、海事執法艇、搶險救災船舶除外），各類船舶必須停放安全水域避風，船上所有人員必須上岸避風避險。

北海全市旅遊景區景點活動全部停止。（網上圖片）

15時起，全市除承擔搶險救災和保障社會基本運行任務的單位（含企業）和工作人員外，全部停工停產。危險化學品企業等確需保持生產的，須嚴格落實防台風措施，確保職工人身安全和企業運行安全。全市農貿市場、商超、餐飲店等全部停止營業。全市出租車、網約車、公交和客運等全部停運。航空、高鐵、高速公路停運時間，以國家或自治區相關部門發布的公告為準。

登陸次數居全國之冠 颱風偏愛廣東？

「摩羯」可能成為歷史上9月登陸廣東的最強颱風。巧妙的是，根據官媒央視盤點1949年至2023年大數據，發現75年來，登陸過中國的颱風次數達669次，其中登陸廣東的有202次，為全國颱風登陸最多的省份。

從登陸地點而言，廣東沿海從東到西都曾被颱風登陸，一般西部沿海比東部沿海更易招來颱風，尤其雷州半島一帶，是颱風登陸廣東最多的地區。

通過盤點大數據發現，湛江是颱風登陸廣東次數最多的地區，1949年至2023年間，颱風登陸湛江共計61次。而此次「摩羯」將在海南瓊海到廣東電白一帶沿海登陸，如果登陸廣東，也將是在廣東西部沿海上岸。