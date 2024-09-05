颱風摩羯｜深中通道今晚21時起實行減速通行　深圳宣布全市停課

據「深圳發佈」消息，受颱風「摩羯」影響，深中通道自今日（5日）21時起實行減速通行，車速控制在70公里/小時及以下。



深中大橋。（微信公眾號＠深中通道發布）

超級工程深中通道 黃金河 攝

「深圳發佈」微信公眾號報道，受第11號颱風「摩羯」影響，為確保交通安全，提醒過往司乘，自9月5日21時起，深中通道實行減速通行，車速控制在70公里/小時及以下，解除限制時間另行公告。相關通行信息將同步在沿線廣播、可變情報板、電子限速標誌發佈。請司乘人員留意新聞媒體發佈的天氣信息和指引，及時調整出行計劃，控制車速、謹慎駕駛，遵守交通標誌指引，服從現場公安交警、路政人員及其他工作人員的指揮。

深圳發出颱風黃色預警

深圳市氣象台2024年09月05日19時將鹽田區、大鵬新區、珠江口、深圳灣、大鵬灣、大亞灣、南山區（南頭、南山、沙河、蛇口、招商、粵海街道）和寶安區（福永、西鄉、新安、航城、福海街道）颱風藍色預警信號升級為黃色，預計受超強颱風「摩羯」靠近影響，深圳市風雨逐漸加大，沿海、高地和海區最大陣風8-10級。全市中小學、幼兒園和托兒所停課。

颱風摩羯。（深圳新聞網）

中山市氣象台2024年9月5日17時13分將全市颱風預警信號升級為黃色，預計深中通道將於9月5日晚上進入七級風圈，橋面陣風將達到7～9級。