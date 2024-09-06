颱風摩羯｜進入海南350公里　東北半部狂風大雨　料今午登陸瓊粵

超強颱風摩羯於昨晚（5日）10時已進入海南350公里，預計將以每小時15至20公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大。過去3小時，海南島東北半部出現中到大雨，其中屯昌中建農場錄得50.2毫米的暴雨雨量；海口、文昌出現8級以上大風。氣象部門預測，海南島東北半部將會迎來暴雨。



中央氣象台預測颱風摩羯路徑圖。（中央氣象台圖片）

料在廣西到越南北部一帶再次登陸

因預計摩羯將在今日（6日）下午至夜間，6日下午至夜間在海南瓊海到廣東電白一帶沿海登陸，最大可能是在海南文昌到廣東湛江沿海登陸，然後移入北部灣海面，並於明日（7日）下午在廣西防城港到越南北部一帶沿海再次登陸，之後強度快速減弱。國家防總昨日已將針對廣東、海南的防汛防台風應急響應提升至二級。

國家防總辦公室、應急管理部已發布安全提示。其中，廣東南部沿海、海南島等地料有暴雨，需防範持續強降雨可能引發的江河洪水、山洪、泥石流、山體滑坡、城鄉內澇等災害，遠離河道和地勢低窪地區。

圖為湛江海警為應對摩羯迫近，連日在轄區各港口、碼頭、漁排等地，對防颱工作進行檢查，並向漁民普及防台知識。（互聯網圖片）

隨著摩羯靠近，海口昨日起分批施行停課、停工、停業、停園等措施。海南環島高鐵18時停運，海口美蘭機場、博鰲機場於晚上8時起取消所有航班，三亞鳳凰機場也取消部分航班。此外，其中三亞市教育局亦已宣布停課。

廣東正加緊轉移危險區域群眾8萬多艘漁船在港避風，鐵路深湛線、廣深、廣珠城際、廣深港高鐵等部分列車停運，港珠澳大橋主橋昨晚9時起臨時封閉，並禁止內河船舶通過橋樑航道。