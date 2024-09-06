颱風摩羯｜或為10年來最強　廣東氣象部門：高層住宅可能搖晃

超強颱風「摩羯」七級風圈邊緣已抵達海南儋州、三亞等6個市縣，將於今日（6日）下午至傍晚在海南瓊海到廣東湛江一帶沿海登陸，最大可能在文昌到廣東徐聞一帶沿海登陸。其強度對標「威馬遜」，或成10年來最強颱風，海南全省轉移40餘萬人。廣東方面，截至昨日（5日）6時，陸上提前轉移危險區域群眾27433人，其中湛江6805人，茂名5070人。「廣東天氣」特別提醒，颱風影響期間，高層住宅可能會搖晃。



昨日，國家防總將針對廣東、海南的防汛防颱風應急響應提升至二級。國家防總進行防汛防颱風專題會商調度指出，「摩羯」將以超強颱風級正面登陸粵瓊沿海，可能成為2014年以來登陸華南沿海的最強颱風，風雨潮浪極端性突出，破壞力極強，防汛防颱風形勢十分嚴峻。

「摩羯」未來60小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

未來24小時降水預報圖。（中央氣象台）

未來24小時大風預報圖。（中央氣象台）

早上8時，海南省水務廳、海南省氣象局聯合發布紅色山洪災害氣象風險預警，海口、文昌、瓊海等14個市縣100多個鄉鎮的部分地區發生山洪災害氣象風險的可能性達到紅色預警級別。截至9時，海南省應轉移人員419323人，目前已轉移人員418275人，正在轉移人員1048人。昨日20時起，海口美蘭機場、博鰲機場取消所有航班；18時起，海南環島高鐵、海口市域列車全線停運，計劃停運至7日；同日起廣鐵集團停運部分列車，涉及線路為深湛線、廣深城際、廣珠城際、廣深港高鐵等。而今日2時起，各航空公司在三亞鳳凰國際機場執飛的進出港航班預計全部取消。

廣東方面，省防汛防旱防風總指揮部已於昨日10時啟動防風Ⅰ級應急響應。目前，湛江市宣布「八停」，陽江市、茂名市宣布「五停」。截至今日6時12分，湛江、茂名共9個市縣掛著颱風紅色預警信號；高州、陽西、陽江、台山、新會5個市縣掛著颱風橙色預警信號；另外，信宜、雲浮、江門、肇慶、順德、南沙、中山、珠海、深圳等20個市縣掛著颱風黃色預警信號。

省防汛防旱防風總指揮部已於昨日10時啟動防風Ⅰ級應急響應。（微博＠廣東天氣）

建築進行防風措施。（微博＠廣東天氣）

目前，廣東全省94條水路客運航線中，共55條停航。湛江、惠州、江門、陽江、茂名、中山、東莞、汕尾已全部停航，廣東省沿海城市海島遊水路客運航線全部停航。重點航線方面，珠江遊正常，瓊州海峽航線停航，港澳航線停航13條，川島航線停航。港珠澳大橋管理局已宣布，主橋段昨日21時起臨時關閉，並禁止內河船舶通過橋梁航道。同時，深中通道實行減速通行，車速控制在70公里/小時及以下，解除限制時間將另行公告。

而全省建築工地停工11733個，停用起重機械27193台，撤離人員547100人，加固板房35278個。全省共有港口企業701家，停止作業60家。全省教育系統共8990所大中小學、幼兒園、教學點落實停課措施。其中，湛江3752所大中小學、幼兒園、教學點及證照齊全的114家校外教育培訓機構落實停課措施。全省還關停54個濱海景區，轉移遊客9431人，並取消出團13個、625人，取消接團18個、782人。截至昨日6時，陸上提前轉移危險區域群眾27433人（其中湛江6805人，茂名5070人）。

據「廣東天氣」消息，自1949年以來，登陸廣東的最強颱風，僅有2014年的「威馬遜」及2015年的「彩虹」為超強颱風，兩者分別為歷史最強及次強。而今次「摩羯」的強度和路徑和這兩次颱風的情況類似。公開資料顯示，「威馬遜」在2014年7月18日先後登陸海南文昌和湛江徐聞，登陸時中心附近最大風力17級（60米每秒），給粵西帶來了大風暴雨巨浪狂潮，粵西海面和沿海市縣出現了13級到15級的大風和暴雨到大暴雨。

此前登陸廣東的超強颱風僅有兩次達超強程度。（微博＠廣東天氣）

海南省氣象部門亦提醒，「摩羯」中心強度已加強至68米／秒（17級以上），可能成為超越「威馬遜」登陸海南省的最強颱風。資料顯示，當年海南全省25人被「威馬遜」奪走生命，另有6人失蹤。當局又指，「摩羯」正逐漸逼近海南島東北部沿海，其12級風圈所在之處會遭受災難性破壞，特別是給登陸點附近鄉鎮造成毀滅性破壞，北半部市縣需持續做好颱風防御各項措施，特別是文昌、海口、澄邁、臨高、瓊海、儋州、昌江等市縣將有劇烈風雨天氣影響，除應急搶險救災人員外，非必要避免外出。

另外，「廣東天氣」提醒，隨著「摩羯」的進一步靠近，其外圍環流將自東向西影響廣東省，屆時風雨也會逐漸加大，粵西和珠江口西側的民眾最好做到「人不出戶，車不上路」。需要注意的是，颱風影響期間，高層住宅可能會搖晃，當局提醒屬於正常現象，不用慌亂。

建築門口準備了防水沙袋預防。（微博＠廣東天氣）

民眾家中亦做好防風作業。（微博＠廣東天氣）

此外，據「中國天氣」消息，今日上午11時，「摩羯」中心仍距離海南省文昌市偏東方向約125公里，但北側外圍雲系已經開始給廣東沿海製造明顯風雨，而其西側本體雲系也開始觸及海南島。因此，颱風來襲不能只關注登陸地。

當局指，颱風系統不是一個點，而是圍繞颱風中心旋轉、展開的一個大氣環流，有可能在颱風中心以外的地區，出現比颱風中心經過的地區更大的風雨影響。因此，當局提醒廣東、海南、廣西、雲南等地民眾未來幾天密切關注颱風動態，提前做好防御，不要掉以輕心。