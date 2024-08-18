以為是愛情！77歲車手與遭詐騙婦面交8次都被索合照　警方揭真相

台中市一名65歲婦人跌入電信詐騙陷阱，將142萬元（新台幣，下同）分多次面交給一名77歲男「車手」（台灣指詐騙集團派出向被害人取款的中間人），而且每次都要求和男車手合照，連男車手也不解，一度還以為女子對他有意思，直至警方揭穿真相。



台中市一名65歲婦人跌入電信詐騙陷阱，將142萬元新台幣分多次面交給一名77歲男「車手」，而且每次都要求和男車手合照。（中天新聞）

台中市一名65歲婦人跌入電信詐騙陷阱，將142萬元新台幣分多次面交給一名77歲男「車手」，而且每次都要求和男車手合照。（中天新聞）

台媒《ETtoday新聞雲》等報道指，台中警方日前接獲65歲李女報案，她在FB上認識一名自稱是外地的骨科醫生，兩人相談甚歡，對方每天噓寒問暖，還允諾會來台同居，讓李女陷入情網。

「醫生」謊稱有重要包裹遭扣留需支付關稅，李女便前往銀行提領142萬元，面交7次給自稱代理商的77歲翁姓男子，後來「醫生」還要求再匯100萬，她才驚覺遭詐騙。

警方遂與李女配合誘捕翁男，等翁男在第8次現身時拿了錢、合照後，一擁而上將他逮捕。翁男供稱，他也是被詐騙集團以網絡交友詐騙，到台中只是幫忙收款，他也不解為何每次李女都要求合照。

警方也從李女手機發現裡面有和翁男此前7次的合照。原來是詐騙集團根本不信任翁男，怕翁男「黑吃黑」拿了錢就跑，所以才要李女每次跟翁男面交都要拍合照回傳給「醫生」。警方依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌將翁男移送台中地檢署偵辦。