公安部：307名緬北跨境電信網絡詐騙疑犯被移交中方

公安部網站周三（21日）公布，為持續深入推進打擊緬北涉中電信網絡詐騙犯罪專項行動，進一步清剿犯罪窩點、緝捕涉詐人員，近日，公安部部署雲南省公安機關與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，成功抓獲307名實施跨境電信網絡詐騙的中國籍疑犯，包括網上在逃人員20名。目前，疑犯皆已被移交中方，打擊行動取得又一重大戰果。



據介紹，去年以來，為堅決遏制緬北涉我電信網絡詐騙犯罪多發高發態勢，公安部持續深化與緬甸執法部門的國際警務執法合作，聯合開展了一系列打擊行動，累計5萬餘名中國籍涉詐疑犯被移交中方，緬北涉中電信網絡詐騙犯罪形勢持續向好。

為全面清除緬北電信網絡詐騙犯罪，近日，在公安部的指揮部署下，雲南省公安機關與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，在緬北佤邦地區成功抓獲上述疑犯，並查扣一大批手機、電腦等作案工具。經查，該團夥藏匿於佤邦，通過搭建虛擬幣網絡投資平台，誘導受害人在平台“低買高賣”虛擬幣的方式實施詐騙。

目前，全部疑犯及涉案證據物品已通過雲南孟連縣孟連口岸順利移交中方，同時雲南省公安機關對境內9名同案疑犯開展同步收網，案件偵辦工作正緊張進行。

公安部有關負責人表示，當前，緬北涉中電信網絡詐騙犯罪形勢得到有效遏制，但仍有部分電信網絡詐騙犯罪分子心存僥幸、負隅頑抗，公安機關將進一步強化國際及邊境警務執法合作，不斷加大打擊力度，持續組織專項打擊行動，全面清剿詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員，堅決徹底鏟除緬北涉我電信網絡詐騙犯罪「毒瘤」，切實維護民眾財產安全和合法權益。