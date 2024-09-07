日本成中國人「潤學」新目標？學者：移民較想像寬鬆　比美國更好

近年來，中國網絡上突然流行「潤學」（runxue）的概念，用來形容研究如何離開中國內地並移民到發達國家。據美媒近日報道，中國新一代移民潮不僅數量可觀，目的地也更加多元；雖然許多人前往美國或其他西方國家，但選擇移居日本的中國人也愈來愈多，有移居當地的中國學者表示日本的移民政策比想像中寬鬆，更直言發現日本比美國更好。



綜合美聯社、美國之音中文網報道，通常選擇日本的中國移民都比較富裕或受過高等教育，比起美國，他們認為日本的吸引力更大，理由包括地理位置接近、環境宜居及文化豐富。同時，日本的移民政策有利於高技能專業人士，且不像一些西方國家對移民有強烈的抵制情緒。

這些來自中國的投資者、企業家、知識分子和藝術家紛紛在日本買房，尋找發展機會。官方數據顯示，在2023年300多萬居日外國人中，中國人數量最多，達82.2萬人，數字遠高於前一年的76.2萬。

東京大學客座研究員賈葭是其中一員，日前，其在一場講座討論了關於台灣和民主，這在中國國內屬禁忌話題。最初，賈葭打算移民美國，惟疫情爆發後急於離開，美國的簽證審批卻被卡住，他於是「棄美投日」。賈葭表示，非法移民問題在美國特別具有爭議性，但當他來到日本，感到有些驚訝，因當地移民政策比自己想像的寬鬆，「我發現日本比美國更好」。

在2023年300多萬居日外國人中，中國人數量最多，達82.2萬人。圖為2022年7月在東京澀谷街頭。（Getty）

報道指，美國移民政策愈加嚴格，在過去一年，有成千上萬的中國人在美墨邊境被捕，亦有留學生在入境時遭盤問。中美關係緊張也加劇了對間諜活動的懷疑，美國部分州還制定了限制中國公民購置房產的法律。2022年移居日本的中國人權律師李金星表示，美國正在拒絕那些對其最友好、最認同美國價值觀的中國人。

報道續指，對於李金星和賈葭這樣的知識分子來說，比起中國愈加壓制的統治，日本提供了更多自由空間。而對那些富裕的投資者和商人而言，日本則具有「財產保護」的優勢。據英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）的報告，去年近1.4萬名百萬富翁離開中國，數量居全冠之冠，而日本是熱門目的地。隨著北京對科技業進行整頓，許多網絡科技企業家也選擇離開中國，如阿里巴巴創辦人馬雲就到東京大學任教。曾在TikTok母公司字節跳動工作的工程師郭宇（音譯）移居日本後創辦了一家社群媒體公司，並經營旅行社，「在日本生活很好」。

另外，中國的藝術人才亦被日本的文化環境所吸引而移居。芭蕾舞演員杜海（音譯）表示，之所以選擇日本，是因為當地的芭蕾舞界非常蓬勃，擁有眾多專業舞團和優秀舞者。雖然一開始也曾擔憂日本人不友善，但杜海稱，這些擔憂並沒有變成現實，目前自己非常享受在日本的生活，更考慮歸化日本籍。