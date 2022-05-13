內地網民湧冰島使館微博表「思鄉」　疫下熱議「潤學」又係乜？

內地新冠肺炎疫情持續，在官方堅持動態清零政策的大背景下，上海等地的防疫致力於要實現「社會面清零」，卻也在執行層面引發諸多爭議事件，例如陰性拉去方艙、破門消毒等。

一次次輿情事件遇上社交平台的刪帖壓力，也令被疫情「困」住的民眾們腦洞大開，催發了不少自嘲的說話方式和流行語，例如有人跑到冰島使館一則宣傳該國取消入境限制和觀光業的微博下，表達「思鄉」；至於漢語拼音與英文「run」相同的「潤」也成為熱詞，究竟又有甚麼含義？



冰島大使館一則宣傳觀光的微博，竟然引發一眾網民「思鄉」之情。（微博截圖）

冰島駐華大使館日前發布一則微博，表示當地入境限制已經取消，迎來愈來愈多旅客，酒店、租車服務已經供不應求。下方，卻有不少網民表示自己「是冰島人」，這究竟是怎麼回事？

網民在微博下方留言，指冰島是他們的「家鄉」：

「什麼時候接我回家？」

「我不會停止愛國 我永遠愛我的國家 這是我堅定不移的信仰 哪怕國家真的不要我 我被打落到國際上流浪 我也是冰島人 ​​​」

「鄉愁是一張小小的機票」

「我素未謀面的故鄉❤️」



「潤」字在內地搜索引擎「百度」的搜索指數近月攀升。（百度指數截圖）

上海解封遙遙無期 「潤學」代表逃離？

事實上，這些網民將冰島使館的一則帖文作為情緒出口，與近期「潤」字成為內地網絡熱詞有著相似的背景。

早在4月中旬，上海封城政策下，微信和百度等網絡平台關於移民主題的搜索量就暴增，3月最後一週百度有關「移居加拿大條件」的搜索量較上一週暴漲逾28倍，高達2846%；4月3日當局重申「嚴格堅持社會面清零不動搖」之後，相關影片搜索量激增1455%。在移民訊息搜索暴增之後，中國各大網絡平台已經停止提供移民關鍵詞指數和搜尋趨勢。

所謂「潤學」源自英文「run」（逃跑）之諧音，意即研究逃離中國、移民他國的方法與消息，這波上海封城嚴控衍生的「潤學」，影響所及還包括久居中國的外商與外籍人士，包括此前在上海長居的中比混血網紅「錫蘭Ceylan」和德國網紅、中國女婿「阿福」，也先後離開中國。

有網民表示，與此前引發熱議的「逃離上海」相比，「潤學」雖然看上去更加宏大，但也無疑更加戲謔。無論是地方防疫政策的「一刀切」，還是出入境管制「加辣」的傳言，都放大了部分民眾對於未來的不確定感，人們的焦慮無處釋放，便藉「潤」表達了對現實的不滿，但這更多是無奈的自嘲和跟風，「真正要離開的人又何須多言？」