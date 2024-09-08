民航局廢除舊規：不再明確「起飛後、降落前」暫停客艙服務時間

中國民航局發布新規，不再明確「起飛後、降落前」暫停客艙服務時間點。

有航空從業者提到，是否延長客艙服務時間需要具體情況具體分析，但需要在滿足安全條件的前提下進行。



8月28日，民航局發布《民航局關於進一步加強和改進新時期客艙安全管理工作的意見》（下稱《意見》），提到原《關於加強客艙安全管理工作的意見》（民航發 〔2012〕96號）廢止。

《關於加強客艙安全管理工作的意見》在2012年發布，列明「要求在飛機起飛後20分鐘和落地前30分鐘客艙乘務員不得從事與客艙安全無關的工作，只能履行安全職責」。

2024年3月5日，副機長與乘務組舉行飛行前的協作會議。（新華社）

2015年，民航局再次下發《關於進一步加強客艙安全工作的緊急通知》，提到「確保起飛後20分鐘或平飛至落地前30分鐘能完成所有旅客服務程序」、「飛機進入下降階段後不應再為旅客提供餐食服務」等要求。

最新發布的《意見》中，沒有關於起飛後、落地前具體多長時間不從事客艙服務的具體要求，但對「有效緩解顛簸傷人風險」有相關規定，例如要求嚴格遵守規章對飛行關鍵階段的有關規定，並在綜合考慮規章規定和特定航線運行區域、飛行時間、飛行高度等因素的基礎上，明確開始和完成客艙服務的時間節點，合理設計服務程序。

在上海吉祥航空服務有限公司，乘務學員在靜態客艙模擬器內開展服務技能培訓（12月6日攝）。（新華社）

《紅星新聞》報道，有業內人士認為，此前的相關要求或將被調整。

在國內某航空公司從事空中服務員多年的楊女士稱，過去從民航局到各間航空公司，對前述兩個時間段「不提供服務」的要求都執行嚴格，但至今尚未接到要調整客艙服務時間的通知。

楊女士表示，部分國外的廉航飛機中轉時間短，飛機在下降過程中，空中服務員需要完成客艙的基本衛生清潔工作，不時都會在飛機落地前約10分鐘才停止工作和客艙服務。

她坦言，從空中服務員的角度而言，更願意執行「起飛後、降落前不提供服務」的政策，但乘客肯定希望提供更長的服務時間，延長機上洗手間等設施的使用時間，「不過這一切都需要在滿足安全條件的前提下進行」。

在上海吉祥航空服務有限公司，乘務學員在靜態客艙模擬器內開展服務技能培訓（12月6日攝）。（新華社）

在文萊經營航空公司的遲先生認為，是否延長客艙服務時間，需要具體情況具體分析。一般而言，飛機進入10000英尺左右的高度後，就會維持在較平穩的狀態，能夠進行客艙服務。

他介紹，飛機下降時的顛簸主要來自於穿越雲層的過程，但雲層高度往往是不確定，因此國外部分航空公司在飛行條件較好時，會一直提供客艙服務，甚至會持續到飛機放下起落架時，「這個時候其實距離飛機落地就只有3分鐘左右的時間了」。