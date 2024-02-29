民航局：國際定期客運航班通航64國　中美航司每周共可運營100班

2月29日，中國民航局舉行2月例行記者會。民航局運行監控中心副主任戴軍表示，自3月31日起，中美航班方面中美雙方航空公司共可運營每周100班定期客運航班。



戴軍介紹，春運以來，中國國際定期客運航班穩步恢覆，其中，春節以來，2月12日至18日，中外航空公司執行國際定期客運航班5389班(每個往返記為1班)，恢覆至疫情前70.7%，涉及「一帶一路」國家航班占比74.2%。

中國與國際定期客運航班共通航64個國家，其中「一帶一路」國家48個。（視覺中國）

目前，國際定期客運航班共通航64個國家，其中「一帶一路」國家48個，占比75%。新加坡、澳大利亞、阿聯酋、英國、意大利、新西蘭、土耳其、卡塔爾、埃及和孟加拉等22個國家航班量已超過疫情前水平，新增科威特、盧森堡、坦桑尼亞、塞爾維亞、巴布亞新幾內亞5個通航國家。中美航班方面，自3月31日起，中美雙方航空公司共可運營每周100班定期客運航班。

戴軍表示，下一步民航局將繼續加大資源供給，進一步優化審批程序，支持中外航空公司根據市場需求及時增加運力投入，繼續做好對航空公司國際航線航班的保障和執行監測，持續推進國際航班恢覆，更好滿足人員往來需要。