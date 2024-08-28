有片｜大連一小型飛機疑失控掉落市區公路　險砸中路過車輛

今日（8月28日），大連一架小型飛機疑似故障掉落到市區公路上，造成道路擁堵，引發關注。



有網民發影片稱，大連普金新區金石灘附近，一架小型民用飛機迫降到公路上，造成道路擁堵。

車Cam畫面顯示，事發時間為28日上午10時47分，一架白色固定翼飛機從低空劃過，先是落到了公路中間的綠化帶中，後又彈起，最終落在馬路上。在另一段影片能清楚看到該飛機有清晰的「B-10KP」字樣，同時，影片拍攝者說：「還好人沒事。」

據內媒《上觀新聞》報道，目擊者張女士介紹，事發今天上午，涉事小型飛機疑似失控，迫降到大連市金石灘附近的公路上，「因為就是路過，沒觀察太仔細，（飛機）差點砸到我們車上，就挺害怕的」。張女士稱，飛機迫降後，她在現場並未注意是否有人傷亡，也未看到有急救車輛。

截至目前，中國民用航空東北地區管理局及當地應急管理等相關部門，並未對事故作出回應。