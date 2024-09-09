官媒紀念｢毛澤東逝世48周年｣　紀念堂今日破例開放民眾排長龍參觀

今日（9月9日，星期一）是中國共產黨開國領袖毛澤東逝世48周年，內地各媒體發文紀念。位於天安門的毛澤東紀念堂亦破例於周一開放給公眾參觀。



毛澤東在1976年9月9日去世，享年83歲。內地各官媒集中發海報紀念：「今天，緬懷一代偉人毛澤東」。人民日報刊文，「他是近代以來中國偉大的愛國者和民族英雄，他是領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的一代偉人。」

9月9日適逢周一，位於北京天安門的毛澤東紀念館本按例閉關，但此前紀念堂官方微信公眾號發公告表示，將於紀念日當天開放2個時間段給公眾，上午7:30-11:30，下午14:00-17:00。

毛澤東紀念堂位於北京天安門廣場。（視覺中國）

9月9日一早，不少民眾在天安門廣場排長隊，等待前往參觀毛澤東紀念堂：

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據悉，存放毛澤東遺體水晶棺的毛澤東紀念堂位於北京天安門廣場，占地面積5.72公頃，總建築面積33867平方米，始建於1976年11月，1977年9月9日舉行落成典禮並對外開放。平時開放時間為星期二至星期日的8:00-12:00，民眾需預約入場。