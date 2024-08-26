專門扮演毛澤東 國家一級演員王霙病逝 終年66歲
撰文：盛昀
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據中國國家話劇院消息，中國國家一級演員王霙，因病醫治無效，於2024年8月25日晚在無錫病逝，終年66歲。他生前曾在60餘部劇中扮演中青年時期毛澤東。
中國國家話劇院官方網站公開資料顯示，王霙生於浙江杭州，是中國共產黨黨員、著名表演藝術家、國家一級演員、中國戲劇家協會會員、中國電影家協會會員、中國電影表演藝術學會會員、中國電視藝術家協會會員、中國國家話劇院退休幹部，也是毛澤東著名扮演者。
從藝40餘年，話劇作品：「紅星照耀中國」飾毛澤東；「桃花扇」飾侯朝中、陳定生；「溫莎的風流娘兒們」飾范頓少爺；「阿Q正傳」飾三個配角；「小鎮風情」飾棒球隊員；「聆聽」。
此外，王霙在60餘部影視劇中扮演中青年時期的毛澤東。
代表作品有《開天闢地》《秋收起義》《楊開慧》《我的長征》《井岡山》《紅色搖籃》《扎西1935》《古田1929》《八月一日》《毛澤東去安源》《毛澤東在1925》《毛澤東與斯諾》《我的青春在延安》《領袖》《聶榮臻》《血戰湘江》《紅色圩場》《重慶談判》等60餘部影視劇作品。
王霙曾於2002年獲第八屆中國電影「華表獎」最佳優秀男演員獎；2002年榮獲第3屆全國百佳電視藝術工作者；2003年榮獲第9屆電影表演藝術學會獎；《我的長征》於2007年獲得第26屆中國電影金雞獎最佳男配角獎；2010年榮獲第25屆中國電視劇金鷹獎觀眾喜愛的電視劇男演員獎；獲第三屆全國中青年德藝雙馨文藝工作者榮譽稱號；獲第十四屆俄羅斯邦達爾丘克國際軍事電影節最佳男演員獎等。
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