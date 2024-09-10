内地延遲退休改革決定提請人大審議　應對人口老化、勞動人口減少

《新華社》10日報道，十四屆全國人大常委會第十一次會議10日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，會上審議了國務院關於提請審議關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定草案的議案。



延遲退休示意圖。（視覺中國）

《新華社》报道，中國勞動和社會保障科學研究院院長莫榮表示：「延遲退休是為了積極應對人口老齡化推出的重大改革，有助於我國人力資源的充分利用。」

內地現行法定退休年齡為男職工60周歲、女幹部55周歲、女工人50周歲，確定於上世紀50年代，依據則是當時的人均預期壽命、勞動條件、用工方式等。專家表示，當下的情況發生深刻變化，相應推遲退休年齡，可以說是一種必然趨勢。

人口老化。（視覺中國）

中國人均預期壽命已從40歲左右提高到78.6歲，同時勞動者受教育年限大幅增加，參加工作的時間明顯推遲。另一方面，中國16至59歲勞動年齡人口數量持續下降，60歲及以上老年人卻不斷增多。

中國人民大學教授董克用認為，從長期看，延遲退休也有利於保持勞動參與率：「年輕人和大齡勞動者青睞的行業有交叉，但重疊度並不高。對大齡勞動者就業問題，則需打破『35+』年齡門檻，創造更為公平的就業環境。」