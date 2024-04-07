人均預期壽命從35歲升至78歲　中國為甚麼能做到？

人可以活多久？如果你生活在香港，這個答案是85歲左右。香港人十分長壽，2021年，男性出生時平均預期壽命是83歲，女性則是88歲，排在世界第一。

與香港只有一河之隔的深圳，人均預期壽命是82歲。同屬一線城市的北上廣呢？預期壽命也在82至83歲之間，基本與香港看齊。

至於內地欠發達的城市，例如西北部的蘭州，雖然人均預期壽命較發達城市短，只有74歲。不過，這個數字跟75年前的中國相比，已是翻了一倍。



2023年10月13日，長春新區飛躍街道三佳社區敬老餐廳內，老年人正在吃午餐。（視覺中國/當代中國授權）

1949年之前，中國人均預期壽命只有35歲。也就是說，75年前的中國人，最多只敢想像擁有一個35歲的人生，放在今時今日難以想像。

現在是中國人歷史上最長壽的年代。中國人會不會更長壽？答案是肯定的。2020年，中國人均預期壽命是77.93歲。「十四五」規劃提到，要用五年時間，將中國人的人均預期壽命再提高1歲左右。

人均壽命1歲的增長，在數據上看起來只是一小步，對於民生福祉來說卻是一大步，是經濟、醫療的全面提升和保駕護航。

雖然中國人均預期壽命近78歲，但同時也是全球生育率最低的國家之一。（Getty/當代中國授權）

從饑荒、吃飽到吃好

新中國成立前，國家積貧積弱，面對戰亂、饑荒、天災、傳染病等威脅，民眾毫無抵抗之力，活下來已經不容易，長壽自然是無從提起。

到了和平年代，建國之初，中國仍處於一窮二白階段，當時最的大考驗，就是要讓5億人口吃飽飯。要解決國民的溫飽，保障糧食生產最為關鍵。

袁隆平在水稻培育技術上的成就不僅是中國的驕傲，也是全世界的驕傲。（Getty/當代中國授權）

1949年到2018年，中國糧食年產量增長近5倍。今天的中國，可以養活14億人。袁隆平之所以受人尊敬，正因為他一生都在為中國人的飯碗奮鬥，他研發的雜交水稻如今已種在中國一半的水稻田，單是每年所增加的產量就可以養活7,000萬人。

從饑荒，到吃飽，再到吃得好、吃得豐富、吃得健康，中國人餐桌上的果、菜、肉、蛋、奶愈來愈多，膳食結構更加科學，兒童能夠健康成長和發育，就有了長壽的基礎。

防治傳染病 與瘟疫鬥爭

但即便能豐衣足食，還有可能敵不過瘟疫。上世紀50年代，傳染病就是中國人死亡的最大原因之一。

當時，天花是中國死亡率最高的急性傳染病，每年有近萬人喪生。脊髓灰質炎，又稱小兒麻痺症，是另一種致命的傳染病。

1955年，江蘇南通出現中國有史以來第一次脊髓灰質炎大流行，發現1,600多宗麻痹型患者，病死率超過27%。後來國家通過提高疫苗接種率，最終消滅了天花、脊髓灰質炎。

50年代末的麻疹也造成約30萬人死亡。為了戰勝麻疹，國家同樣以接種疫苗手段，強化免疫來控制麻疹，近30年來至少避免1.17億人發病、99萬人死亡。正是得益於對傳染病的精細防控，中國有更多的孩子能健康長大。

醫療衛生水平提高

香港是全球人均壽命最高地區。（Getty/當代中國授權）

上文提到，香港是全球人均壽命最高地區。有研究報告指與少吸煙是關鍵，亦有人指跟清淡飲食習慣有關。還有一個很重要的原因是醫療資源，香港的醫療條件達到國際一流的水平，在某些領域甚至領先歐美等發達國家，港人長壽跟完善的醫療保障體系也密不可分。

而內地的欠發達城市，特別是貧困地區，要跟香港或者北上廣深這些一線城市比拼衛生醫療水平，自然有明顯差距。因此國家正通過健康扶貧工程，保障農村貧困人口享有基本醫療衛生服務。

以四川涼山彝族自治州為例，此處曾經是中國最窮的地方之一，醫療衛生資源嚴重滯後，小病容易積成大病，大病亦無法及時發現。2016年起，廣東佛山承擔起對口涼山扶貧任務後，派來專業醫生免費醫治當地的病患者。幫扶團隊又帶來先進的醫療設備，幫村民做健康檢查，指導他們日常如何保健，改善全民健康狀況。

中國正積極改善基層醫療設施，並提供更多補貼予基層民眾，讓他們可以享受更好的醫療福利。（Getty/當代中國授權）

全民醫療保障是中國人均預期壽命提高的另一重要因素。2021年，中國基本醫療保險參保覆蓋率達到九成六。數據更顯示，65歲及以上老人做過健康檢查的比例達到66.2%。

這個數字意味甚麼？原來要提高預期壽命，「防未病」也很關鍵，也就是要先找出潛在疾病，採取預防性治療。心血管疾病、呼吸系統疾病、糖尿病、腫瘤在內的四大慢性病是現代人主要致死原因。

而通過健康體檢等手段，就能盡早發現慢性病高風險人群。由於慢性病藥物也已經納入醫保報銷，一旦患病，醫保亦能幫病人減輕經濟負擔，實現「病有所醫」，應保盡保。

另外值得一提的是，2012年，中國每千人擁有醫生數量為1.92人。2020年，這個比例上升到1000：2.9，也就是每千人可以獲配三名醫生負責。2025年，「十四五」規劃完成後，這個數字還會繼續上升，每千人擁有醫生數3.2人。

從不斷增長的數據可以看出，為提高人均預期壽命，國家在提高醫療衛生水平上所作出的努力。這是有賴於經濟、社會和科技實力的提升，國家才有底氣地許下「提高1歲」這個「健康承諾」。同時也因為有了1歲這個的「小目標」，醫療、養老、扶貧等領域的工作仍在不斷完善和前進。

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