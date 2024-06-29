深中通道｜港人赴中山退休尋事業第二春　中山創業港人有咩補貼？

深中通道6月30日開通在即，《香港01》記者日前親自前往中山，探訪中山港人，看看他們在中山的生活，以及在深中通道開通後，預計會給自己的生活帶來什麼變化？記者也到了中山市金嘉創新港，訪問在此創業的港人May，以及了解中山市給予港人的補貼政策，此為《深中通道開通：在中山港人》系列的第二篇。



有不少港人開始在中山創業，May就是其中一員。(黃浩謙攝)

目前，已經有不少港人開始在中山創業，May就是其中一員。「當初買樓其實是想過嚟呢邊退休，因為呢個機緣，喺中山認識咗好多香港過來嘅朋友，成立咗宜家呢間公司。」May的公司入駐了中山一間初創企業孵化基地，她表示，從香港來到中山，許多政策都不太了解，但這裏為創業港人提供了優厚的資源和幫助。

公司成立3年來，已不斷發展壯大，「創業嘅話，我就覺得是不錯嘅地方，唔喺因為我自己喺呢度創業，而喺因為現時政府配套亦都好完善，會有唔少支援喺後面畀香港人。」而深中通道開通，對於May來說，無疑將是一次新的機遇。

May在中山尋找到新的事業機遇。（黃浩謙攝）

May也表示，自己對6月30日深中通道開通，「真的非常雀躍，很期待，」她表示，由於工作生活原因，都經常會往返深圳、香港、中山。過去常經港珠澳大橋或者坐船，深中通道開通後，會節省許多時間。「因為經常都會塞車，我哋而家落深圳要個幾鐘頭、一個鐘頭松啲，真係好期待好期待深中通道開通。」

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對於在中山的生活，May很滿意，她提到，在中山大家都講廣東話，所以「真係好適合香港人」。「身邊永遠都有講廣東話的人，粵語可以在中山通行」。

中山全市孵化港澳項目超350個：對青年提供人才公寓

中山粵港澳青年創新創業合作平台、翠亨新區澳中青年創新創業園亦為港澳青年提供免場地租金、免物業管理費、免基礎創業服務費「三免」政策，及時為港澳青年提供在中山的創業政策、教育、住房、社保醫療等基礎咨詢和政務代辦服務，同時為入駐基地的港澳青年提供一站式全方位和一對一的創業導師服務。

目前，中山全市建成超40家創業孵化基地及港澳創新創業基地，面向港澳青年全面開放，累計孵化港澳項目超350個。

金嘉數字生態園協助不少港人在中山創業就業。（黃浩謙攝）

中山市人社局副局長蘇丹介紹，中山為香港青年提供人才公寓、稅收優惠、創業平台等各類優惠政策。「我哋近幾年都出台一批政策文件。港澳青年在中山就業創業可同等享受相關就業創業扶持政策，包括大灣區青年就業計劃生活補助、一次性創業資助、場地租金、創業帶動就業補貼、創業擔保貸款及貼息、靈活就業社保補貼等等。」

蘇丹透露，近期，《中山市港澳創業青年交通補貼暫行辦法（徵求意見稿）》正在徵求公眾意見，將進一步完善、新增港澳創業青年的交通補貼政策。

中山市人社局副局長蘇丹。（黃浩謙攝）

在住房保障方面，到中山創業的港澳青年，可申請租住最大90平米（約900呎）的市級人才房，並可享受最高50%、最長2年租金補貼。

安心創業、放心就業、舒心生活，而中山亦為港人解決「養老」的後顧之憂。蘇丹介紹中山人社局最新數據表示，目前，在中山參加社會保險的香港居民已超6600人，其中領取養老待遇的港人超過1千人。除了在中山直接參保外，在社會服務方面，中山亦於香港工聯會簽訂有社保服務合作協議，7個社保高頻事項，可以在香港或者在中山辦理。

金嘉數字生態園協助不少港人在中山創業就業。（黃浩謙攝）

另外，為匯聚人才資源、激發人才活力、築牢人才支撐，今年5月8日，第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會在香港會議展覽中心舉辦，會上，香港、澳門特區政府與大灣區9市人力資源和社會保障局代表共同簽訂人才合作備忘錄，多舉措建設大灣區人才高地。

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