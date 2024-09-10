颱風摩羯｜少女淡定坐18樓無邊際露台照爆紅　當事人講述驚險一刻

颱風摩羯9月6日先後在海南文昌市、廣東徐聞縣登陸，在當地釀成災情，不少樓宇的外牆受損嚴重，更有露台的玻璃被風捲走，但在社交平台上，一張「颱風摩羯過後最鬆弛照片」卻意外爆紅，只見一名少女淡定坐在無邊框的露台上休息，引起不少網民感嘆「海南人民的樂觀積極真的太牛了，只要人沒事就好」。



《上游新聞》報道，當事人小陳（化名）來自海南，是一名初中生，家住18樓。她介紹，9月6日傍晚6時許，「當時風特別大，整幢大樓都在晃，結果主臥陽台（邊框）就吹沒了」。

小陳的家人拍下了露台玻璃被風捲走的過程。影片顯示，原本主臥室的露台有安裝防盜網和窗戶，但隨着風力變大，窗戶被吹壞，最後更連同防盜網被風捲走，變成無邊框露台。

原本主臥室的露台有安裝防盜網和窗戶，但隨着風力變大，窗戶被吹壞。（影片截圖）

原本主臥室的露台有安裝防盜網和窗戶，但隨着風力變大，窗戶被吹壞。（影片截圖）

最後窗戶連同防盜網被風捲走，變成無邊框露台。（影片截圖）

9月7日，小陳坐在主臥室的「無邊框露台」上休息，正好在客廳露台的母親將此情此景拍下並上傳至朋友圈，結果照片意外爆紅。

事實上，本次颱風為小陳一家帶來不少損失，不僅主臥室的露台被風捲走，客廳的落地玻璃窗也被吹走。雖然樓上樓下的露台仍「屹立不倒」，但小陳透露，鄰居也損失不小，很多住戶家中的玻璃碎裂，大家都需要重新裝修。

小陳坐在主臥室的「無邊框露台」上休息的照片意外爆紅。（影片截圖）

主臥室露台變成「無邊框露台」。（影片截圖）

對於自己災後坐在露台上的淡定表現，小陳解釋，其實自己非常擔心害怕，當時一家人將所有物件轉移到朝南的房間，「不過最恐怖的那段時間過去了，人沒事就好，所以事後比較淡定」。

網民睇法：

全景180°無死角全廣角無邊框大大大露台！盡享奢靡人生

這是台風後最乾淨的一家。其他家的都在掃玻璃，這家乾乾淨淨

這該死得鬆弛感，比摩羯還硬，估計是天蠍

這窗上的那麽爛的嗎？人在裏面也太危險了，這間裝修公司必須避雷

太嚴重了，損失慘重啊，整個跟個災難片一樣，哪裏鬆弛的起來，不過是無奈罷了，我們家陽台也慘遭重創，幾天沒水沒電沒信號

