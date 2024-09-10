內地整頓足壇｢假賭黑｣：44人受刑事處罰　韓籍外援孫准浩終身禁賽

9月10日，國家體育總局、公安部聯合召開的足球職業聯賽「假賭黑」問題專項整治行動新聞發布會在大連進行。

發布會公布，目前查實涉嫌假球、賭球比賽120場，涉及中超、中甲、中乙、足協杯、女超等足球聯賽，先後涉案的中超、中甲、中乙俱樂部球隊共41支，對83名涉案球員、裁判員、教練員、俱樂部管理人員依法採取刑事強制措施。截至目前，已有44名足球從業人員被依法判決。



自去年以來，針對足球領域嚴重假球、賭球、黑哨問題，體育總局、公安部、中國足協聯合展開了足球行業的專項治理行動。

根據公安部治安管理局向中國足球協會移交的賭球假球專案涉案61名足球從業人員的材料顯示，其中44人因非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪、開設賭場罪、賭博罪等一項或數項罪名受到刑事處罰；17人查實存在受賄、踢假球等行為，應依紀依規處理。

經中國足球協會紀律委員會審定，上述涉案人員均存在通過受賄、行賄等方式參與踢假球、賭球等違法行為，對中國足球行業風氣造成嚴重破壞，造成惡劣社會影響，依據《中國足球協會紀律準則》作出處罰。

包括金敬道等43人終身禁止在中國從事任何與足球有關活動；巴合江·吾爾滿等17人禁止在中國從事任何與足球有關活動五年期處罰，執行日期自2024年9月10日起，至2029年9月9日止。

今年31歲的金敬道在上一屆世界杯預選賽前期還為中國國足主力球員。（網絡資料圖）

此外，原杭州綠城隊球員沈劉曦，2013年已被處以終身禁止從事任何與足球有關活動的處罰，仍不知悔改，在此次案件中因開設賭場罪受到刑事處罰。中國足球協會再次進行通報，要求全行業對其嚴格執行禁業處罰。

終生禁賽球員一覽：



矯喆、顧超、孫冬、彭浩、楊文吉、李嘉緯、朱建榮、孫世林、孫凱、耿曉順、李浩傑、張振強、韓旭、儲今朝、黃鵬、蔣世超、李銳、孫凝喆、朱佳毅、王新宇



禁止從事任何與足球有關的活動五年球員：



巴合江·吾爾滿、余劍鋒、劉澤峰、歷鴻、蘆寧、徐洋、張浩、多諾萬·埃沃洛、劉明禹、安海蕭、孫逸、鞏林暉、汪嵩、劉文浩、時間、馬超、艾力紮提·阿卜都熱西提



另外，韓國籍的山東泰山足球俱樂部外援隊員孫准浩，因謀求不正當利益，參與不正當交易、操縱足球比賽、獲得非法收益等，處以孫准浩終身禁止從事任何與足球有關的活動。

中國足協負責人表示，無論是足球從業人員還是俱樂部，只要涉及「假賭黑」等違法犯罪，必將嚴肅處理，絕不姑息，並及時向社會公布，接受社會監督。