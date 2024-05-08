Toyz在台販毒本月入獄稱已寫定遺書　昨晚直播突失聯全網協尋

前《英雄聯盟》S2世界冠軍Toyz（劉偉健）先前涉及大麻案，台灣最高法院日前駁回其上訴，維持4年2月判決全案定讞，最快於今年5月將入獄。4月28日他曾開直播回應，表示自己已經寫好遺書，最放不下的除了事業外，還有媽媽及女友。



但5月7日凌晨他原定要開直播卻失聯，工作人員更無法聯繫上，一度有網民懷疑他入獄服刑或是畏罪潛逃。5月8日下午15時左右，Toyz終於現身道歉，他表示：「因為最近事情多，導致開播異常非常抱歉，預告今晚會開播。」



據台媒報道，Toyz原定5月7日晚間在在台灣「浪LIVE」開直播，不過Toyz遲遲沒有現身（浪live）

據台媒報道，Toyz原定5月7日晚間在在台灣「浪LIVE」開直播，不過Toyz遲遲沒有現身，現場的工作人員直到5月8日下午都聯繫不上人。Toy也曾承諾，7日晚間會和粉絲聊天，時間更一度從晚間9時改至深夜11時，但Toyz卻都沒現身。不少網民一度懷疑他是否提早入獄服刑或是畏罪潛逃。

台中地檢署表示，已囑咐警方密切掌握劉男（Toyz本名劉偉健）行蹤，絕不會讓他跑掉。至於Toyz的正式入監時間？中檢回應稱，尚未收到最高檢的卷宗，目前還不確定入監時間。

據此前報道，台灣警方查出Toyz跟賴姓、楊姓友人組成販毒集團，從2020年11月開始犯案，同年12月向方姓、江姓男子買了500顆內含第2級毒品「四氫大麻酚」的大麻菸彈，再散貨給下線去賣，2021年8月被彰化縣警方警方喬裝的買家表示「想用16萬5千元（台幣）購買大麻」誘出，當場起出154顆大麻菸彈，也被檢警認定他有購買高達5百顆的大麻菸彈。

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Toyz等犯嫌被依違反台灣《毒品危害防制條例》等罪嫌起訴，一審被判4年2月，案經上訴二審，雖然他拿出30張公益感謝狀希望獲得緩刑，但考量到購買的二級毒品數量高達500顆，刑度超過2年，不構成緩刑條件因此駁回，如今台灣最高法院認為，二審已充分說明犯罪事實認定與量刑理由，駁回其上訴，全案定讞，最快今年5月就會發監執行。

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