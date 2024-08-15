商務部：9月15日起將對銻、超硬材料等物項實施出口管制

8月15日，中國商務部、海關總署發布關於對銻等物項實施出口管制的公告，根據有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，經國務院批准，對銻等物項實施出口管制，自2024年9月15日起正式實施。



公告表示，與銻相關物項，包括銻礦機原材料、金屬銻及製品、銻的氧化物、銻的氫化物、銻化銦、金銻冶煉分離技術；以及超硬材料相關物項，如金剛石窗口材料、六面頂壓機設備及相關零部件，及六面頂壓機合成人造金剛石單晶或立方氮化硼單晶工藝技術等未經許可不得出口。

銻礦石。（視覺中國）

商務部發言人表示，對銻、超硬材料相關物項實施出口管制系國際通行做法。中國借鑑國際做法，並根據自身需要，對有關物項實施出口管制，旨在更好維護國家安全、履行防擴散等國際義務。

發言人稱，相關政策不針對任何特定國家和地區。出口符合相關規定的，將予以許可。中國政府堅定維護世界和平和周邊地區穩定，保障全球產業鏈供應鏈安全，促進合規貿易發展。同時，反對任何國家和地區利用來自中國的管制物項，從事損害中國國家主權、安全、發展利益的活動。

銻礦石。（視覺中國）

據悉，銻在世界上儲存量及產量非常少，比稀土還要珍貴，全球探明總量僅150萬噸，其中三分之一在中國，因此中國也是擁有銻最多的國家。中國銻資源主要分布於廣西、湖南、甘肅等省區。

銻金屬因有增強硬度的性質，因此在部份合金製造中經常被使用，而且含銻的合金也常常被用於子彈和大型武器的製造。另外，銻還有催化作用，又被成為「工業萬金油」，高純度的銻能夠用於製造半導體，其化學產物也廣泛應用於科技、工業、醫療等各領域。