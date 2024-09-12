拐賣外籍婦女赴內地強迫賣淫　一疑犯潛逃柬埔寨被湖南警押解回國

據《人民日報》報道，近期，湖南公安機關將一名跨國拐賣婦女的中國籍犯罪嫌疑人從柬埔寨押解回國。



據報道，去年9月，湖南公安機關破獲一個通過網絡交友軟件，將柬埔寨籍女子誘騙至中國，並強迫組織賣淫的跨國犯罪團夥，先後在國內抓獲10名犯罪嫌疑人，該團夥主要犯罪嫌疑人陸某才潛逃至柬埔寨。

近期，公安部部署湖南公安機關派出工作組赴柬埔寨，與柬埔寨政府執法部門開展國際警務執法合作，針對陸某才開展緝捕。8月15日,柬埔寨內政部移民總局在柬埔寨首都金邊將犯罪嫌疑人陸某才抓獲。8月28日，柬方將犯罪嫌疑人陸某才正式移交中國。

一疑犯因拐賣外籍婦女赴中國強迫賣淫，潛逃柬埔寨後被湖南警方押解回國。（人民日報）

報道指出，近年來，一些非法「中介」為牟取暴利，以赴中國務工或介紹外籍新娘為誘餌，將外籍婦女拐騙至中國內地，強迫從事違法犯罪活動。今年3月，公安部部署全國公安機關開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，並將此類違法犯罪作為打擊重點之一，要求加強國際執法合作，全鏈條打擊境內外拐騙、接送、中轉、販賣、收買等各個犯罪環節，堅決摧毀跨國拐賣犯罪網絡。

公安部刑偵局有關負責人員表示，此次在柬埔寨成功緝捕重要犯罪嫌疑人，是嚴厲打擊跨國拐賣犯罪，開展國際警務執法合作的又一重大戰果，充分彰顯了公安機關在打擊跨國拐賣犯罪方面的堅定決心和零容忍態度。