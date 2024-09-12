重新考慮對華關稅立場　外交部讚西班牙首相：望歐盟傾聽理性意見

中歐電動車戰火愈演愈烈。9月12日，外交部例行記者會上，有記者就西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）在訪華行程結束前的記者會發言進行提問。桑切斯9月11日稱，正重新考慮歐盟對華電動車加徵關稅問題的立場，中歐雙方應致力尋求達成妥協，避免再發生貿易戰。

對此，外交部發言人毛寧表示，讚賞西班牙首相所談，望歐盟多傾聽理性客觀 意見。



外交部發言人毛寧表示，桑切斯首相所談體現了理性客觀的思考，中方表示讚賞。電動汽車產業的發展符合中歐的共同利益，雙方攜手合作、共迎挑戰將惠及雙方的企業和消費者，助力中歐乃至全球的綠色轉型。

外交部發言人毛寧舉行9月12日例行記者會。（外交部）

毛寧指出，中方始終秉持最大誠意，積極尋求符合世貿規則、雙方都能接受的解決方案。希望歐盟方面更多傾聽理性客觀的意見，充分認識中歐在電動汽車領域的互補優勢和合作潛力，展現靈活與誠意，同中方相向而行，通過對話協商妥處經貿摩擦，推動中歐經貿關系健康穩定發展。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）9月8日抵達北京，展開為期4日的訪華行程。他於9月11日在崑山工業園舉行的一場活動上發表講話，表示歐盟與中國應致力尋求達成妥協，避免再發生貿易戰，「我們不需要另一場貿易戰。我們需要做的是富建設性，在歐盟委員會和中國之間找到妥協。如果你問我，我們需要重新考慮我們的立場。」

2023年9月8日，德國慕尼黑國際車展，比亞迪展區。（新華社）

此外，中國商務部部長將於下周訪問歐洲，於9月19日與歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）舉行會談，就歐盟對話電動車反補貼案進行磋商。